Погода в Украине в понедельник, 25 декабря - прогноз от синоптиков

Женщина прячется от снега и ветра. Фото: bostonglobe.com

Погода в Украине в понедельник, 25 декабря, облачно. Ночью в западных, северных и местных центральных областях синоптики прогнозируют мокрый снег с переходом в дождь. На дорогах местами гололедица. Столбики термометров днем поднимутся до +13°C, а ночью опустятся до -5°C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 25 декабря

Страну накроет юго-западный ветер с переходом на западный. Порывы будут достигать 7-12 м/с.

Более того, в западных областях, днем в Украине порывы 17-22 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Температура в западных областях ночью 0...-5°

тепла, днем — 8...-13°.

На остальной территории столбики термометров зафиксируют ночью 0...-5° мороза, днем — 4...-9° тепла.

Между тем, на юге воздух прогреется до 13°, а вот в восточных и северо-восточных областях погода будет наоборот прохладнее — ожидается от 2° мороза до 3° тепла.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 25 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В понедельник, 25 декабря, в Киевской области облачно и мокрый снег с переходом в дождь.

На дорогах местами гололедица. Ветер, как и на остальных территориях, юго-западный с переходом на западный и с порывами 7-12 м/с. Днем порывы сияют 17-22 м/с.

Температура ночью ожидается на уровне 0...-5° мороза, днем — 4-9° тепла.

В Киеве синоптики прогнозируют ночью 1-3° мороза, а днем — 6-8° тепла.

Опасные метеорологические явления в Украине

В связи с порывами ветра, которые днем по всей территории страны будут достигать 17-22 м/с, по Украине объявлен I уровень опасности — желтый.

Опасные метеорологические явления на Украине. Фото: Укргидрометцентр

Кроме того, значительная снеголавинная опасность — III уровня, удержится 25 декабря на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

По данным синоптиков, возможно схождение лавин. Поэтому следует воздержаться от походов на высокогорье.

Опасность схождения лавин в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что недавно Киев в очередной раз засыпало снегом. Местами даже наблюдались вьюги.