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Шквальні вітри та загроза сходження лавин — синоптики розповіли, які області в небезпеці

25 грудня 2023 06:40
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Погода в Україні у понеділок, 25 грудня — прогноз від синоптиків
Жінка ховається від снігу та вітру. Фото: bostonglobe.com
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Погода в Україні у понеділок, 25 грудня, буде хмарною. Вночі у західних, північних та місцями центральних областях синоптики прогнозують мокрий сніг з переходом в дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Стовпчики термометрів вдень піднімуться до +13°C, а вночі опустяться до -5°C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 25 грудня

Країну накриє південно-західний вітер з переходом на західний. Пориви сягатимуть 7-12 м/с.

Ба більше, в західних областях, вдень в Україні пориви 17-22 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.

Температура у західних областях вночі 0...-5°
тепла, вдень — 8...-13°.

На решті території стовпчики термометрів зафіксують вночі 0...-5° морозу, вдень — 4...-9° тепла.

Тим часом, на півдні повітря прогріється до 13°, а от у східних та північно-східних областях погода буде навпаки прохолоднішою — очікується від 2° морозу до 3° тепла.

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Прогноз погоди в Україні сьогодні, 25 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Київській області

У понеділок, 25 грудня, в Київській області буде хмарно та йтиме мокрий сніг з переходом у дощ. 

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер, як і на решті територій, південно-західний з переходом на західний та з поривами 7-12 м/с. Вдень пориви сяянуть 17-22 м/с.

Температура вночі очікується на рівні 0...-5° морозу, вдень — 4-9° тепла.

У Києві синоптики прогнозують вночі 1...-3° морозу, а вдень — 6-8° тепла.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні

У зв'язку з поривами вітру, які вдень по всій території країни сягатимуть 17-22 м/с, по Україні оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

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Небезпечні метеорологічні явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Крім того, значна сніголавинна небезпека — ІІІ рівня, утримається 25 грудня на високогiр'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.

За даними синоптиків, можливе сходження лавин. Тож варто утриматись від походів на високогір'я.

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Небезпека сходження лавин в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що нещодавно Київ вчергове засипало снігом. Місцями навіть спостерігалися хуртовини.

 

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