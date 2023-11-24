Погода в Украине 25 ноября — прогноз от Укргидрометцентра

Люди гуляют по заснеженному Киеву. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Завтра, 25 ноября, в южных регионах ожидаются сильные дожди, а в западных — снег. Кроме того, синоптики предупреждают о снеголавинной опасности в Закарпатской области.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 25 ноября

В субботу, 25 ноября, синоптики прогнозируют облачную погоду. В южных регионах ожидаются сильные дожди, а в западных областях и в Карпатах — снег. Кроме того, в восточных и Днепропетровской областях умеренный дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с, в южной части страны местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -3°C до +2 °C, а днем в центральных и восточных областях ожидается +1...+6 °C. В южной части ночью столбики термометров будут показывать +1...+6 °C, днем +4...+9 °C, а в Крыму отметки термометров достигнут до 13°C.

Погода в Украине 25 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 25 ноября

Завтра в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями, однако осадков не предполагается. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киевской области в течение суток будет колебаться от -3 до +2 °C. В Киеве ночью прогнозируют -1...-2 °C, а днем 0...+2 °C.

Предупреждение о снеголавинной опасности

В течение 25-26 ноября на высокогорье восточной части Закарпатской области удерживается снеголавинная опасность из-за сильных снегопадов и вьюги. Синоптики предупредили об уровне опасности.

Снежная лавина опасность в Украине 25 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Между прочим, в течение 26-29 ноября из-за снижения температуры воздуха, на реках суббассейнов Верхнего и Среднего Днепра, Десны, Киевского и мелководья Каневского водохранилищ ожидается появление первичных ледовых явлений в виде заберегов, шугохода.

Ледовые явления в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, из-за сильных вьюг и снегопадов, которые прогнозируют синоптики на 27 ноября, киевским школам порекомендовали учиться в смешанном формате.

Кроме того, 26-27 ноября из-за сильных снегопадов и гололедицы на дорогах в Киеве, въезд в город крупногабаритного транспорта будет ограничен. Кроме того, местных водителей призывают не выезжать в город на авто без необходимости.