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Затишшя перед новою хвилею негоди — синоптики зробили проноз на завтра

24 листопада 2023 19:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 25 листопада — прогноз від Укргідрометцентру
Люди гуляють по засніженому Києву. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 25 листопада, у південних регіонах очікують сильні дощі, а в західних — сніг. Окрім того, синоптики попереджають про сніголавинну небезпеку в Закарпатській області.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 25 листопада 

На суботу, 25 листопада, синоптики прогнозують хмарну погоду. У південних регіонах очікуються сильні дощі, а в західних областях та Карпатах — сніг. Окрім того, у східних і Дніпропетровській областях помірний дощ, місцями з мокрим снігом. На решті території без опадів.

Вітер південно-західний з переходом на північно-східний, 7-12 м/с, у південній частині країни місцями можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря протягом доби коливатиметься від -3 °C до +2 °C, а вдень у центральних та східних областях очікується +1...+6 °C. У південній частині вночі стовпчики термометрів показуватимуть +1...+6 °C, вдень +4...+9 °C, а в Криму позначки термометрів сягнуть аж до 13 C.

погода в Україні 25 листопада
Погода в Україні 25 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Погода 25 листопада в Києві

Завтра у Києві очікується хмарна погода з проясненнями, однак опадів не передбачається. Вітер південно-західний 7-12 м/с. 

Температура повітря у Київській області протягом доби коливатиметься від -3 °C до +2 °C, а в Києві вночі прогнозують -1...-2 °C, а вдень 0...+2 °C.

Попередження про сніголавинну небезпеку

Упродовж 25-26 листопада на високогір'ї східної частини Закарпатської області утримується сніголавинна небезпека через сильні снігопади та хуртовини. Синоптики попередили про I рівень небезпеки. 

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Сніголавинна лавина небезпека в Україні 25 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Між іншим, упродовж 26-29 листопада через зниження температури повітря на річках суббасейнів Верхнього та Середнього Дніпра, Десни, Київському та мілководдях Канівського водосховищ очікується поява первинних льодових явищ у вигляді заберегів, шугоходу.

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Льодові явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, через сильні хуртовини та снігопади, які прогнозують синоптики на 27 листопада, київським школам порекомендували навчатись у змішаному форматі. 

Окрім того, 26-27 листопада через сильні снігопади та ожеледиці на дорогах у Києві, в'їзд в місто великогабаритного транспорту буде обмежений. Окрім того, місцевих водіїв закликають не виїжджати в місто на авто без нагальної потреби.

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