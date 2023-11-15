Погода в Украине в среду, 15 ноября — прогноз от синоптиков на сегодня

Сильные ливни и подтопления — синоптики назвали опасные области
Погода в Украине в среду, 15 ноября, обещает переменную облачность. Синоптики прогнозируют сильные дожди во Львовской, Ровенской, Житомирской, Сумской и других областях, на остальной территории умеренные. Тем временем в одном регионе уже наступила настоящая зима с гололедицей на дорогах и температурой воздуха до -3 °C. Также синоптики предупреждают о подтоплении.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 15 ноября
Согласно прогнозу синоптиков, в Украине сегодня будет облачно, где-нибудь будет выглядывать солнце. Обильные дожди выпадут в юго-восточных, Харьковской, Сумской, западных, Житомирской, Винницкой, южных областях и Крыму, на остальной территории страны осадки будут незначительными.
"Ветер юго-западный с переходом на Правобережье на северо-западный, 7-12 м/с", — говорится в сообщении.
Температура воздуха:
- ночью +4...+9 °C, на юге +6...+11 °C, в Киеве +5...+7 °C;
- днем +7...+12 °C, в Крыму до +16 °C, в Киеве +9...+11 °C.
В Карпатах сегодня прогнозируется мокрый снег с дождем. Также местами будут порывы ветра 15-20 м/с. В частности, синоптики предупреждают об гололеде на дорогах. Температура воздуха в Карпатах от -1...+4°C.
Предупреждение от Укргидрометцентра
В Укргидрометцентре предупреждают о затоплении в Закарпатской области 15-16 ноября.
Объявлен I уровень опасности — желтый.
Прогноз погоды от Наталки Диденко на 15 ноября
Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в среду, 15 ноября, "над Украиной разместится циклоническая депрессия".
"Это не наша, человеческая, осенняя депрессия, а область низкого атмосферного давления с центрами самого низкого давления", — говорится в сообщении.
По словам Диденко, на западе, юге и севере страны следует ожидать сильных дождей, а на востоке и центральной части — незначительных.
Температура воздуха:
- ночью +3...+8 °C, на юге +8...+12 °C,
- днем +8...+12°C, на юге +10...+15°C, в Киеве около +9°C.
Напомним, что известно, какой будет погода сегодня в Киевской области. По данным Укргидрометцентра, температура воздуха несколько снизится.
Читайте Новини.LIVE!