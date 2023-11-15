Погода в Украине в среду, 15 ноября — прогноз от синоптиков на сегодня

Люди прячутся под зонтиками от сильного дождя. Фото: John Spink/ [email protected]

Погода в Украине в среду, 15 ноября, обещает переменную облачность. Синоптики прогнозируют сильные дожди во Львовской, Ровенской, Житомирской, Сумской и других областях, на остальной территории умеренные. Тем временем в одном регионе уже наступила настоящая зима с гололедицей на дорогах и температурой воздуха до -3 °C. Также синоптики предупреждают о подтоплении.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 15 ноября

Согласно прогнозу синоптиков, в Украине сегодня будет облачно, где-нибудь будет выглядывать солнце. Обильные дожди выпадут в юго-восточных, Харьковской, Сумской, западных, Житомирской, Винницкой, южных областях и Крыму, на остальной территории страны осадки будут незначительными.

"Ветер юго-западный с переходом на Правобережье на северо-западный, 7-12 м/с", — говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 15 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха:

ночью +4...+9 °C, на юге +6...+11 °C, в Киеве +5...+7 °C;

днем +7...+12 °C, в Крыму до +16 °C, в Киеве +9...+11 °C.

В Карпатах сегодня прогнозируется мокрый снег с дождем. Также местами будут порывы ветра 15-20 м/с. В частности, синоптики предупреждают об гололеде на дорогах. Температура воздуха в Карпатах от -1...+4°C.

Предупреждение от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре предупреждают о затоплении в Закарпатской области 15-16 ноября.

Объявлен I уровень опасности — желтый.

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 15 ноября

Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в среду, 15 ноября, "над Украиной разместится циклоническая депрессия".

"Это не наша, человеческая, осенняя депрессия, а область низкого атмосферного давления с центрами самого низкого давления", — говорится в сообщении.

Карта атмосферного фронта в Европе. Фото: www.facebook.com/tala.didenko

По словам Диденко, на западе, юге и севере страны следует ожидать сильных дождей, а на востоке и центральной части — незначительных.

Температура воздуха:

ночью +3...+8 °C, на юге +8...+12 °C,

днем +8...+12°C, на юге +10...+15°C, в Киеве около +9°C.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы народной синоптикини Наталки Диденко

Напомним, что известно, какой будет погода сегодня в Киевской области. По данным Укргидрометцентра, температура воздуха несколько снизится.