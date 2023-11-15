Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Сильные ливни и подтопления — синоптики назвали опасные области arrow

Сильные ливни и подтопления — синоптики назвали опасные области

15 ноября 2023 06:23
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине в среду, 15 ноября — прогноз от синоптиков на сегодня
Люди прячутся под зонтиками от сильного дождя. Фото: John Spink/[email protected]
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в среду, 15 ноября, обещает переменную облачность. Синоптики прогнозируют сильные дожди во Львовской, Ровенской, Житомирской, Сумской и других областях, на остальной территории умеренные. Тем временем в одном регионе уже наступила настоящая зима с гололедицей на дорогах и температурой воздуха до -3 °C. Также синоптики предупреждают о подтоплении.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 15 ноября

Согласно прогнозу синоптиков, в Украине сегодня будет облачно, где-нибудь будет выглядывать солнце. Обильные дожди выпадут в юго-восточных, Харьковской, Сумской, западных, Житомирской, Винницкой, южных областях и Крыму, на остальной территории страны осадки будут незначительными.

"Ветер юго-западный с переходом на Правобережье на северо-западный, 7-12 м/с", — говорится в сообщении.

Карта погоды в Украине сегодня, 15 ноября, от Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Украине сегодня, 15 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха:

  • ночью +4...+9 °C, на юге +6...+11 °C, в Киеве +5...+7 °C;
  • днем +7...+12 °C, в Крыму до +16 °C, в Киеве +9...+11 °C.

В Карпатах сегодня прогнозируется мокрый снег с дождем. Также местами будут порывы ветра 15-20 м/с. В частности, синоптики предупреждают об гололеде на дорогах. Температура воздуха в Карпатах от -1...+4°C.

Предупреждение от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре предупреждают о затоплении в Закарпатской области 15-16 ноября.

Объявлен I уровень опасности — желтый.

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 15 ноября

Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в среду, 15 ноября, "над Украиной разместится циклоническая депрессия".

"Это не наша, человеческая, осенняя депрессия, а область низкого атмосферного давления с центрами самого низкого давления", — говорится в сообщении.

Карта атмосферного фронта в Европе
Карта атмосферного фронта в Европе. Фото: www.facebook.com/tala.didenko

По словам Диденко, на западе, юге и севере страны следует ожидать сильных дождей, а на востоке и центральной части — незначительных.

Температура воздуха:

  • ночью +3...+8 °C, на юге +8...+12 °C,
  • днем +8...+12°C, на юге +10...+15°C, в Киеве около +9°C.
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы народной синоптикини Наталки Диденко
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы народной синоптикини Наталки Диденко

Напомним, что известно, какой будет погода сегодня в Киевской области. По данным Укргидрометцентра, температура воздуха несколько снизится.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме