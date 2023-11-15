Погода в Україні в середу, 15 листопада — прогноз від синоптиків на сьогодні

Люди ховаються під парасолями від сильного дощу. Фото: John Spink / [email protected]

Погода в Україні в середу, 15 листопада, обіцяє мінливу хмарність. Синоптики прогнозують сильні дощі у Львівській, Рівненській, Житомирській, Сумській та інших областях, на решті території — помірні. Тим часом в одному регіоні вже настала справжня зима з ожеледицею на дорогах та температурою повітря до -3 °C. Також синоптики попереджають про підтоплення.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 15 листопада

Згідно з прогнозом синоптиків, в Україні сьогодні буде хмарно, деінде визиратиме сонце. Сильні дощі випадуть у південно-східних, Харківській, Сумській, західних, Житомирській, Вінницькій, південних областях та Криму, на решті території країни опади будуть незначними.

"Вітер південно-західний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 7-12 м/с", — йдеться в повідомленні.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 15 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря:

вночі +4...+9 °C, на півдні +6...+11 °C, у Києві +5...+7 °C;

вдень +7...+12 °C, в Криму до +16 °C, у Києві +9...+11 °C.

В Карпатах сьогодні прогнозують мокрий сніг з дощем. Також місцями будуть пориви вітру 15-20 м/с. Зокрема, синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах. Температура повітря в Карпатах від -1...+4 °C.

Попередження від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі попереджають про затоплення в Закарпатській області упродовж 15-16 листопада.

Оголошено I рівень небезпеки — жовтий.

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 15 листопада

Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що в середу, 15 листопада, "над Україною розташується циклонічна депресія".

"Це не наша, людська, осіння депресія, а область низького атмосферного тиску із центрами найнижчого цього ж тиску", — йдеться в повідомленні.

Мапа атмосферного фронту в Європі. Фото: www.facebook.com/tala.didenko

За словами Діденко, на заході, півдні та півночі країни слід чекати сильних дощів, а на сході та в центральній частині — незначних.

Температура повітря:

вночі +3...+8 °C, на півдні +8...+12 °C,

вдень +8...+12 °C, на півдні +10...+15 °C, у Києві близько +9 °C.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко

Нагадаємо, що відомо, якою буде погода сьогодні в Київській області. За даними Укргідрометцентру, температура повітря дещо знизиться.