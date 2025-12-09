Видео
Україна
Видео

Сильный ветер и осадки — точный прогноз погоды на сегодня

9 декабря 2025 06:25
Светлана Силенко - Редактор
Синоптики спрогнозировали сегодня в Украине дождь и сильный ветер
Мужчина с зонтом под сильным ветром. Иллюстративное фото: pexels.com
Светлана Силенко - Редактор

Сегодня, во вторник, по всей территории Украины прогнозируется облачная погода. Метеорологи предупреждают о дождях, снеге и шквальном ветре в некоторых регионах нашей страны.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра и Наталка Диденко.

Погода в Украине 9 декабря

По прогнозу Укргидрометцентра, 9 декабря на востоке возможен слабый мокрый снег и дождь. После обеда дожди пройдут в западных и северных регионах. В остальных областях без осадков.

null
Погода в Украине на 9 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Утром местами возможен туман на Закарпатье, Прикарпатье и в большинстве центральных областей. Водителям и пешеходам следует быть особенно осторожными.

Ветер преимущественно южный, на юге - северо-восточный, 7-12 м/с. В Карпатах возможны порывы 15-20 м/с.

Температура по Украине ожидается на уровне 0...+5°C. В западных и южных областях теплее: +4...+9°C.

Прогноз на 9 декабря от Диденко

Метеоролог прогнозирует на вторник мокрый снег на Черниговщине, Сумщине, в восточных областях, в Полтавской и местами в Черкасской областях. На Житомирщине, Киевщине, Винницкой области и в западных регионах будут преобладать дожди. В южной части и в большинстве центральных областях будет облачно, но без осадков.

Прогноз погоди в Україні на 9 грудня
Температура воздуха 9 декабря. Фото: Meteopost

Ветер ожидается порывистым на западе, севере и в центре, а на юге и востоке — умеренный.

Температура воздуха на востоке и северо-востоке — днем от -1 °С до +3 °С. В центральных областях ожидается +3...+6 °С.

В северных регионах Диденко прогнозирует 0...+3 °С, в южной части +3...+6 °С, на юге Крыма до +10 °С. На западе страны будет тепло, поскольку там температура повысится до +5...+9 °С.

Погода в Киеве 9 декабря

null
Сообщение Диденко. Фото: Скриншот

В столице ожидается дождь, а столбики термометров днем поднимутся не выше +3 °С.

Ранее начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала, какой будет погода в Украине в декабре.

Напомним, синоптики составили подробный прогноз погоды в Украине с 8 до 15 декабря.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине
