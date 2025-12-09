Відео
Сильний вітер та опади — точний прогноз погоди на сьогодні

Сильний вітер та опади — точний прогноз погоди на сьогодні

9 грудня 2025 06:25
Світлана Силенко - Редактор
Синоптики спрогнозували сьогодні в Україні дощ та сильний вітер
Чоловік з парасолькою під сильним вітром. Ілюстративне фото: pexels.com
Світлана Силенко - Редактор

Сьогодні, у вівторок, по всій території України прогнозується хмарна погода. Метеорологи попереджають про дощі, сніг та шквальний вітер в деяких регіонах нашої країни.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру та Наталка Діденко

Погода в Україні 9 грудня

За прогнозом Укргідрометцентру, 9 грудня на сході можливий слабкий мокрий сніг і дощ. Після обіду дощі пройдуть у західних та північних регіонах. В інших областях без опадів.

null
Погода в Україні на 9 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Вранці місцями можливий туман на Закарпатті, Прикарпатті та в більшості центральних областей. Водіям та пішоходам слід бути особливо обережними.

Вітер переважно південний, на півдні — північно-східний, 7–12 м/с. У Карпатах можливі пориви 15–20 м/с.

Температура по Україні очікується на рівні 0...+5°C. У західних і південних областях тепліше: +4...+9°C.

Прогноз на 9 грудня від Діденко

Метеорологиня прогнозує на вівторок мокрий сніг на Чернігівщині, Сумщині, у східних областях, у Полтавській та подекуди у Черкаській областях. На Житомирщині, Київщині, Вінниччині та в західних регіонах переважатимуть дощі. У південній частині та в більшості центральних областях буде хмарно, але без опадів.

Прогноз погоди в Україні на 9 грудня
Температура повітря 9 грудня. Фото: Meteopost

Вітер очікується рвучким на заході, півночі та в центрі,  а на півдні та сході — помірний.

Температура повітря на сході та північному сході — вдень від -1 °С до +3 °С. У центральних областях очікується +3...+6 °С. 

У північних регіонах Діденко прогнозує 0...+3 °С, у південній частині +3...+6 °С, на півдні Криму до +10 °С. На заході країни буде тепло, оскільки там температура підвищиться до +5...+9 °С.

Погода в Києві 9 грудня

null
Допис Діденко. Фото: Скриншот

У столиці очікується дощ, а стовпчики термометрів вдень піднімуться не вище за +3 °С.

Раніше начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня розповіла, якою буде погода в Україні в грудні.

Нагадаємо, синоптики склали детальний прогноз погоди в Україні з 8 до 15 грудня.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
06:35 Пенсіонери можуть залишитись без виплат у 2026 — кого стосується

06:30 Ціни на пшеницю у грудні — як і чому подешевшав експорт

06:30 Дії роботодавця, якщо працівника затримав ТЦК

06:25 Сильний вітер та опади — точний прогноз погоди на сьогодні

06:10 Повне державне утримання — яку пенсію платять українцям

РФ не має здобути території — як сенатори реагують на переговори - 80x80

РФ не має здобути території — як сенатори реагують на переговори

06:01 Чи зростуть ціни через відключення світла — українцям пояснили

05:51 Скільки отримують військові у навчальних частинах

05:45 Холод наступає — якою буде погода сьогодні в Одесі

05:39 Понад 130 боїв за добу — Генштаб назвав найгарячішу точку фронту

04:30 ТЦК не треба прирівнювати до ЗСУ — соціолог пояснив всю небезпеку

