Синоптики спрогнозували сьогодні в Україні дощ та сильний вітер

Сьогодні, у вівторок, по всій території України прогнозується хмарна погода. Метеорологи попереджають про дощі, сніг та шквальний вітер в деяких регіонах нашої країни.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру та Наталка Діденко.

Погода в Україні 9 грудня

За прогнозом Укргідрометцентру, 9 грудня на сході можливий слабкий мокрий сніг і дощ. Після обіду дощі пройдуть у західних та північних регіонах. В інших областях без опадів.

Вранці місцями можливий туман на Закарпатті, Прикарпатті та в більшості центральних областей. Водіям та пішоходам слід бути особливо обережними.

Вітер переважно південний, на півдні — північно-східний, 7–12 м/с. У Карпатах можливі пориви 15–20 м/с.

Температура по Україні очікується на рівні 0...+5°C. У західних і південних областях тепліше: +4...+9°C.

Прогноз на 9 грудня від Діденко

Метеорологиня прогнозує на вівторок мокрий сніг на Чернігівщині, Сумщині, у східних областях, у Полтавській та подекуди у Черкаській областях. На Житомирщині, Київщині, Вінниччині та в західних регіонах переважатимуть дощі. У південній частині та в більшості центральних областях буде хмарно, але без опадів.

Вітер очікується рвучким на заході, півночі та в центрі, а на півдні та сході — помірний.

Температура повітря на сході та північному сході — вдень від -1 °С до +3 °С. У центральних областях очікується +3...+6 °С.

У північних регіонах Діденко прогнозує 0...+3 °С, у південній частині +3...+6 °С, на півдні Криму до +10 °С. На заході країни буде тепло, оскільки там температура підвищиться до +5...+9 °С.

Погода в Києві 9 грудня

У столиці очікується дощ, а стовпчики термометрів вдень піднімуться не вище за +3 °С.

