Україна
Аномально тепла погода — синоптики дали прогноз на тиждень

7 грудня 2025 19:04
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди на тиждень 8-14 грудня — буде аномальне тепло
Комфортна погода на вулиці. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Упродовж наступного тижня 8-14 грудня в Україні очікується аномально тепла та мінлива погода. Водночас місцями можливі дощі, тумани та поривчастий вітер. 

Про це повідомляє Meteoprog. 

Прогноз погоди в Україні на тиждень 8-14 грудня

Синоптики розповіли, що наступного тижня циклони та антициклони змінюватимуть один одного. Через це очікуються коливання атмосферного тиску, опади та рвучкий вітер. Однак вже наприкінці тижня прийде відчутне похолодання, яке охопить північні та східні області. 

  • Погода на 8 грудня

Згідно з прогнозом, 7 грудні у більшості регіонах буде суха та стійка погода, без опалів. Лише у Криму, вдень також у Приазов'ї та Дніпропетровській області пройде невеликий дощ. Водночас вночі та у першій половині дня на Правобережжі місцями туман. Вітер переважно східний, 5-10 м/с, а в західних регіонах змінних напрямків, 3-8 м/с.

Погода в Україні 8 грудня
Карта температур на 8 грудня. Фото: Метеопост

Температура повітря вночі коливатиметься в межах -2...+3 °C, вдень 0…+5 °C, у Криму +6…+10 °C.

  • Погода на 9 грудня

У вівторок, 9 грудня, у Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях пройдуть опади у вигляді дощу, мряки та мокрого снігу. Вже вдень дощі також очікуються у північно-західній частині України. У решті регіонів без істотних опадів. Подекуди можливий туман.

Погода в Україні 9 грудня
Карта температур на 9 грудня. Фото: Метеопост

Температура повітря вночі очікується в межах -2…+4 °C, вдень 0…+5 °C, у південних та західних областях місцями +6…+10 °C.

  • Погода на 10 грудня

Під впливом атмосферних фронтів 10 грудня у північних, західних та східних областях будуть дощі, місцями з мокрим снігом. На решті території переважно без опадів. У південних та західних регіонах місцями туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Погода в Україні 10 грудня
Карта температур на 10 грудня. Фото: Метеопост

Температура повітря вночі коливатиметься в межах -1...+4 °C, вдень +2...+7 °C, у південних та західних областях місцями +8...+11 °C.

  • Погода на 11 грудня

Синоптики прогнозують, що 11 грудня очікується невеликий дощ та мряка у північних, центральних та східних регіонах. Також у більшості областей буде туман. 

Погода в Україні 11 грудня
Карта температур на 11 грудня. Фото: Метеопост

Температура повітря в нічний час становитиме +1…+6 °C, вдень +4…+9 °C, у південних та західних областях +8…+11 °C.

  • Погода на 12 грудня

Помірні дощі у п'ятницю передбачаються у центральних, південних та східних регіонах. Вдень невеликі опади також прогнозуються в північній частині країни. У західних областях без опадів.

Також буде західний та північно-західний вітер з поривами 7-12 м/С. Вдень на більшій частині України, окрім Закарпаття, можливі пориви до 15-20 м/с. 

Погода в Україні на 12 грудня
Карта температур на 12 грудня. Фото: Метеопост

Температура повітря вночі становитиме 0...+6 °C, вдень +2...+7 °C, на півдні Одещини до +10 °C.

  • Погода на 13 грудня

У суботу, 13 грудня, вночі невеликий дощ та мокрий сніг очікується на Лівобережжі України, вдень по всій території країні опадів не передбачається. Вітер північний, 7-12 м/с, місцями, окрім західних регіонів, пориви 15-20 м/с.

Погода в Україні 13 грудня
Карта температур на 13 грудня. Фото: Метеопост

Температура повітря в нічний час -2...+3 °С, вдень -1...+4 °С, на півдні та на Закарпатті +5...+7 °С.

  • Погода на 14 грудня

За прогнозом синоптиків, на всій території України 14 грудня буде малохмарна погода без опадів. Упродовж дня переважатиме вітер змінних напрямків 3-8 м/с. 

Температура повітря вночі становитиме -2...-7 °C, вдень -2...+3 °С, на Закарпатті +5...+7 °С.

Нагадаємо, синоптики попередили про морози та сильний вітер 8 грудня. Водночас у західних областях вночі та вранці очікується туман.

Також ми писали, що завтра на Одесу насувається холодний вітер. Температура повітря буде становити +5 °C.

