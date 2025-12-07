Прогноз погоды на неделю 8-14 декабря — будет аномальное тепло

Комфортная погода на улице. Фото: Новини.LIVE

В течение следующей недели 8-14 декабря в Украине ожидается аномально теплая и переменчивая погода. В то же время местами возможны дожди, туманы и порывистый ветер.

Прогноз погоды в Украине на неделю 8-14 декабря

Синоптики рассказали, что на следующей неделе циклоны и антициклоны будут сменять друг друга. Из-за этого ожидаются колебания атмосферного давления, осадки и порывистый ветер. Однако уже в конце недели придет ощутимое похолодание, которое охватит северные и восточные области.

Погода на 8 декабря

Согласно прогнозу, 7 декабря в большинстве регионах будет сухая и устойчивая погода, без осадков. Только в Крыму, днем также в Приазовье и Днепропетровской области пройдет небольшой дождь. В то же время ночью и в первой половине дня на Правобережье местами туман. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, а в западных регионах переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -2...+3 °C, днем 0...+5 °C, в Крыму +6...+10 °C.

Погода на 9 декабря

Во вторник, 9 декабря, в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях пройдут осадки в виде дождя, мороси и мокрого снега. Уже днем дожди также ожидаются в северо-западной части Украины. В остальных регионах без существенных осадков. Кое-где возможен туман.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах -2...+4 °C, днем 0...+5 °C, в южных и западных областях местами +6...+10 °C.

Погода на 10 декабря

Под влиянием атмосферных фронтов 10 декабря в северных, западных и восточных областях будут дожди, местами с мокрым снегом. На остальной территории преимущественно без осадков. В южных и западных регионах местами туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -1...+4 °C, днем +2...+7 °C, в южных и западных областях местами +8...+11 °C.

Погода на 11 декабря

Синоптики прогнозируют, что 11 декабря ожидается небольшой дождь и морось в северных, центральных и восточных регионах. Также в большинстве областей будет туман.

Температура воздуха в ночное время составит +1...+6 °C, днем +4...+9 °C, в южных и западных областях +8...+11 °C.

Погода на 12 декабря

Умеренные дожди в пятницу предполагаются в центральных, южных и восточных регионах. Днем небольшие осадки также прогнозируются в северной части страны. В западных областях без осадков.

Также будет западный и северо-западный ветер с порывами 7-12 м/С. Днем на большей части Украины, кроме Закарпатья, возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 0...+6 °C, днем +2...+7 °C, на юге Одесской области до +10 °C.

Погода на 13 декабря

В субботу, 13 декабря, ночью небольшой дождь и мокрый снег ожидается на Левобережье Украины, днем по всей территории страны осадков не предвидится. Ветер северный, 7-12 м/с, местами, кроме западных регионов, порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в ночное время -2...+3 °С, днем -1...+4 °С, на юге и на Закарпатье +5...+7 °С.

Погода на 14 декабря

По прогнозу синоптиков, на всей территории Украины 14 декабря будет малооблачная погода без осадков. В течение дня будет преобладать ветер переменных направлений 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит -2...-7 °C, днем -2...+3 °С, на Закарпатье +5...+7 °С.

