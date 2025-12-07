Погода в Україні 8 грудня — де будуть морози і вітер

Морозна та холодна погода. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 8 грудня, погода в Україні буде хмарною та прохолодною. Упродовж дня місцями можливі опади, а частину регіонів накриє сильний вітер та морози.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Погода в Україні 8 грудня

Синоптики розповіли, що завтра не буде істотних опадів, лише на півдні країни, вдень місцями і в центральних областях невеликий дощ. Водночас у західних областях вночі та вранці очікується туман.

Прогноз погоди на 8 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Також переважатиме південно-східний вітер з поривами 7-12 м/с, а у південно-східній частині місцями до 15-20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +2 °C до -3 °C. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть 0...+5 °C. А на Закарпатті та півдні країни вночі буде +1...+6 °C, вдень +4...+9 °C.

Нагадаємо, сьогодні в Україні теж в частині регіонів будуть морози. Також є сильні пориви вітру.

Крім того, 7 грудня на Землі була слабка магнітна буря. Метеозалежні могли відчути головний біль та погіршення самопочуття.