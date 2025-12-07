Відео
Україна
Морози і сильний вітер — якою буде погода в Україні завтра

Морози і сильний вітер — якою буде погода в Україні завтра

7 грудня 2025 16:55
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні 8 грудня — де будуть морози і вітер
Морозна та холодна погода. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У понеділок, 8 грудня, погода в Україні буде хмарною та прохолодною. Упродовж дня місцями можливі опади, а частину регіонів накриє сильний вітер та морози.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. 

Читайте також:

Погода в Україні 8 грудня

Синоптики розповіли, що завтра не буде істотних опадів, лише на півдні країни, вдень місцями і в центральних областях невеликий дощ. Водночас у західних областях вночі та вранці очікується туман.

Погода в Україні 8 грудня
Прогноз погоди на 8 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Також переважатиме південно-східний вітер з поривами 7-12 м/с, а у південно-східній частині місцями до 15-20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +2 °C до -3 °C. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть 0...+5 °C. А на Закарпатті та півдні країни вночі буде +1...+6 °C, вдень +4...+9 °C.

Нагадаємо, сьогодні в Україні теж в частині регіонів будуть морози. Також є сильні пориви вітру. 

Крім того, 7 грудня на Землі була слабка магнітна буря. Метеозалежні могли відчути головний біль та погіршення самопочуття.

погода морози прогноз погоди вітер температура повітря
17:19 У Києві 16-річного хлопця вбило струмом на даху поїзда

17:11 Черги на кордоні — на трасі Одеса-Рені ускладнений рух до Молдови

17:05 Гараж на ділянці — де можна будувати без порушень

16:55 Морози і сильний вітер — якою буде погода в Україні завтра

16:45 На Одесу насувається холодний вітер — якою буде температура

РФ не має здобути території — як сенатори реагують на переговори - 80x80

РФ не має здобути території — як сенатори реагують на переговори

16:35 Терехов проти підвищення тарифів на розподіл газу — що сказав

16:32 Телефонують шахраї — не відповідайте на номери з цими цифрами

16:20 Золота середина — скільки коштує якісне червоне і біле вино

16:18 США та світ не підуть на визнання Криму російським — Чубаров

16:16 Аптечні підсумки — військові пояснили, які є проблеми

18:47 Тепло з одеського ринку — як городяни підтримують військових

11:03 День Святого Миколая — чи відзначатимуть одесити свято

3 грудня

18:49 Інклюзивність в Одесі — з чим стикаються ветерани щодня

2 грудня

22:32 Пекло Маріуполя і полон в РФ очима одеського морського піхотинця

1 грудня

18:53 Небезпека завжди поруч — що потрібно знати про ВІЛ одеситам

28 листопада

22:32 Скасування правил експлуатації пляжів в Одесі — чим це загрожує

27 листопада

22:33 Ціни на продукти в Одесі — як змінилися на ринку Черемушки

08:04 Мирний план Трампа — можливість компромісу чи шлях до капітуляції

25 листопада

22:33 Рано чи пізно воювати будуть всі — історія морпіха з Одеси

24 листопада

15:46 Мирна угода Трампа щодо України — думка одеситів

21:00 Зарплати, податки та відставка Єрмака — ефір з Гетманцевим

18:01 Нардепка попалася на великому хабарі — ефір Вечір.LIVE

13:00 США анонсували гарні новини щодо війни в Україні — ефір День.LIVE

08:00 ЄС готується до припинення допомоги від США — ефір Ранок.LIVE

4 грудня
18:00 Макрон у КНР запропонував мораторій на удари РФ — ефір Вечір.LIVE

16:00 Мінімалка в Україні — якою буде сума з 1 січня 2026 року

26 листопада 2025

18:40 Ваша квітка за датою народження — розкаже все про характер

4 грудня 2025

21:56 Стало відомо де, та на якій посаді служить син Шуфрича в ЗСУ

26 листопада 2025

15:50 Виплати у ЗСУ — максимальні та мінімальні суми з 1 грудня

1 грудня 2025

19:20 Нові українські монети уже в обігу — який у них номінал та вигляд

27 листопада 2025

11:30 Українцям продають долари з зірочкою — що означає цей символ

3 грудня 2025

03:04 Зимовий десерт за 5 хвилин з 1 л молока — без духовки та желатину

25 листопада 2025

16:10 На якій відстані від паркану сусіда можна копати вигрібну яму

24 листопада 2025

00:14 Як правильно зберігати квашену капусту — важливі поради

25 листопада 2025

06:01 Зимова тисяча для клієнтів Ощаду — як отримати кошти без Дії

