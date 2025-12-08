Погода в Україні 8 грудня — де буде туман і опади

Сильний туман. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В Україні 8 грудня буде прохолодна погода з туманом та сильним вітром. Крім того, у деяких областях очікуються опади у вигляді дощу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та Meteoprog.

Погода в Україні 8 грудня від Укргідрометцентру

Синоптики розповіли, що у понеділок опади можливі на півдні країни, а вдень місцями і в центральних областях. У західних регіонах вночі та вранці місцями будуть тумами. Крім того, упродовж дня переважатиме південно-східний та східний вітер з поривами 7-12 м/с, а у південно-східній частині пориви зростуть 15-20 м/с.

Погода в Україні 8 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Температура вночі коливатиметься в межах -3...+2 °C, а вдень 0...+5 °C. Водночас на Закарпатті та півдні країни вночі +1....+6 °C тепла, вдень +4...+9 °C.

Погода на 8 грудня від Meteoprog

У більшості областях 8 грудня буде суха погода без опадів. Невеликий дощ упродовж дня можливий лише у Криму, Приазов'ї та Дніпропетровській області.

Прогноз погоди на 8 грудня. Фото: Meteoprog

За прогнозом синоптиків, вночі та у першій половині дня на Правобережжі місцями туман. Вітер переважно східний, 5-10 м/с, а в західних регіонах змінних напрямків, 3- 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2…+3 °C, вдень 0…+5 °C, у Криму +6…+10 °C.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз на тиждень. У ці дні очікується аномально тепла температура повітря.

Також ми повідомляли, що завтра на Одесу насувається холодний вітер. Температура повітря буде становити +5 °C.