Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Погода arrow Туман, опади та вітер — де завтра буде погіршення погоди arrow

Туман, опади та вітер — де завтра буде погіршення погоди

8 грудня 2025 00:00
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні 8 грудня — де буде туман і опади
Сильний туман. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В Україні 8 грудня буде прохолодна погода з туманом та сильним вітром. Крім того, у деяких областях очікуються опади у вигляді дощу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та Meteoprog

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні 8 грудня від Укргідрометцентру

Синоптики розповіли, що у понеділок опади можливі на півдні країни, а вдень місцями і в центральних областях. У західних регіонах вночі та вранці місцями будуть тумами. Крім того, упродовж дня переважатиме південно-східний та східний вітер з поривами 7-12 м/с, а у південно-східній частині пориви зростуть 15-20 м/с. 

null
Погода в Україні 8 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Температура вночі коливатиметься в межах -3...+2 °C, а вдень 0...+5 °C. Водночас на Закарпатті та півдні країни вночі +1....+6 °C тепла, вдень +4...+9 °C.

Погода на 8 грудня від Meteoprog

У більшості областях 8 грудня буде суха погода без опадів. Невеликий дощ упродовж дня можливий лише у Криму, Приазов'ї та Дніпропетровській області. 

Погода на 8 грудня
Прогноз погоди на 8 грудня. Фото: Meteoprog

За прогнозом синоптиків, вночі та у першій половині дня на Правобережжі місцями туман. Вітер переважно східний, 5-10 м/с, а в західних регіонах змінних напрямків, 3- 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2…+3 °C, вдень 0…+5 °C, у Криму +6…+10 °C.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз на тиждень. У ці дні очікується аномально тепла температура повітря. 

Також ми повідомляли, що завтра на Одесу насувається холодний вітер. Температура повітря буде становити +5 °C.

погода прогноз погоди опади температура повітря туман
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:03 Мати живцем спалила сина — як її покарав суд

00:45 До 17 годин без світла — які графіки діятимуть у Харкові сьогодні

00:33 Дівчина-підліток співпрацювала із ФСБ — її судитимуть

00:30 Здав документи на відстрочку в ЦНАП — дії ТЦК

00:00 Туман, опади та вітер — де завтра буде погіршення погоди

7 грудня

23:59 Металіст 1925 повідомив, що насправді сталося в Житомирі

23:42 Зеленський анонсував дипломатичний тиждень щодо миру

23:36 До понад 15 годин без світла — графіки у Львові на завтра

23:09 Ветерани ГУР взяли участь у змаганнях SPARTAN WINTER

22:32 Зеленський говорив з Мелоні — Італія надішле допомогу

01:03 Мати живцем спалила сина — як її покарав суд

00:45 До 17 годин без світла — які графіки діятимуть у Харкові сьогодні

00:33 Дівчина-підліток співпрацювала із ФСБ — її судитимуть

00:30 Здав документи на відстрочку в ЦНАП — дії ТЦК

00:00 Туман, опади та вітер — де завтра буде погіршення погоди

7 грудня

23:59 Металіст 1925 повідомив, що насправді сталося в Житомирі

23:42 Зеленський анонсував дипломатичний тиждень щодо миру

23:36 До понад 15 годин без світла — графіки у Львові на завтра

23:09 Ветерани ГУР взяли участь у змаганнях SPARTAN WINTER

22:32 Зеленський говорив з Мелоні — Італія надішле допомогу

18:47 Тепло з одеського ринку — як городяни підтримують військових

11:03 День Святого Миколая — чи відзначатимуть одесити свято

3 грудня

18:49 Інклюзивність в Одесі — з чим стикаються ветерани щодня

2 грудня

22:32 Пекло Маріуполя і полон в РФ очима одеського морського піхотинця

1 грудня

18:53 Небезпека завжди поруч — що потрібно знати про ВІЛ одеситам

28 листопада

22:32 Скасування правил експлуатації пляжів в Одесі — чим це загрожує

27 листопада

22:33 Ціни на продукти в Одесі — як змінилися на ринку Черемушки

08:04 Мирний план Трампа — можливість компромісу чи шлях до капітуляції

25 листопада

22:33 Рано чи пізно воювати будуть всі — історія морпіха з Одеси

24 листопада

15:46 Мирна угода Трампа щодо України — думка одеситів

Text

19:30 Ватикан запалює ялинку на площі Святого Петра — прямий ефір

5 грудня
Text

21:00 Зарплати, податки та відставка Єрмака — ефір з Гетманцевим

Text

18:01 Нардепка попалася на великому хабарі — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 США анонсували гарні новини щодо війни в Україні — ефір День.LIVE

Text

08:00 ЄС готується до припинення допомоги від США — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:00 Мінімалка в Україні — якою буде сума з 1 січня 2026 року

26 листопада 2025

18:40 Ваша квітка за датою народження — розкаже все про характер

4 грудня 2025

21:56 Стало відомо де, та на якій посаді служить син Шуфрича в ЗСУ

7 грудня 2025
Ексклюзив

10:14Україна або стане частиною нового, або створить нове, — Буданов

26 листопада 2025

15:50 Виплати у ЗСУ — максимальні та мінімальні суми з 1 грудня

1 грудня 2025

19:20 Нові українські монети уже в обігу — який у них номінал та вигляд

6 грудня 2025

16:32 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

3 грудня 2025

03:04 Зимовий десерт за 5 хвилин з 1 л молока — без духовки та желатину

27 листопада 2025

11:30 Українцям продають долари з зірочкою — що означає цей символ

25 листопада 2025

16:10 На якій відстані від паркану сусіда можна копати вигрібну яму

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації