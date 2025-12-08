Погода в Украине 8 декабря — где будет туман и осадки

Сильный туман. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В Украине 8 декабря будет прохладная погода с туманом и сильным ветром. Кроме того, в некоторых областях ожидаются осадки в виде дождя.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и Meteoprog.

Погода в Украине 8 декабря от Укргидрометцентра

Синоптики рассказали, что в понедельник осадки возможны на юге страны, а днем местами и в центральных областях. В западных регионах ночью и утром местами будут туманы. Кроме того, в течение дня будет преобладать юго-восточный и восточный ветер с порывами 7-12 м/с, а в юго-восточной части порывы возрастут 15-20 м/с.

Погода в Украине 8 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Температура ночью будет колебаться в пределах -3...+2 °C, а днем 0...+5 °C. В то же время на Закарпатье и юге страны ночью +1....+6 °C тепла, днем +4...+9 °C.

Погода на 8 декабря от Meteoprog

В большинстве областей 8 декабря будет сухая погода без осадков. Небольшой дождь в течение дня возможен только в Крыму, Приазовье и Днепропетровской области.

Прогноз погоды на 8 декабря. Фото: Meteoprog

По прогнозу синоптиков, ночью и в первой половине дня на Правобережье местами туман. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, а в западных регионах переменных направлений, 3- 8 м/с. Температура воздуха ночью составит -2...+3 °C, днем 0...+5 °C, в Крыму +6...+10 °C.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз на неделю. В эти дни ожидается аномально теплая температура воздуха.

Также мы сообщали, что завтра на Одессу надвигается холодный ветер. Температура воздуха будет составлять +5 °C.