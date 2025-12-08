Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Погода arrow Туман, осадки и ветер — где завтра будет ухудшение погоды arrow

Туман, осадки и ветер — где завтра будет ухудшение погоды

8 декабря 2025 00:00
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине 8 декабря — где будет туман и осадки
Сильный туман. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В Украине 8 декабря будет прохладная погода с туманом и сильным ветром. Кроме того, в некоторых областях ожидаются осадки в виде дождя.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и Meteoprog.

Реклама
Читайте также:

Погода в Украине 8 декабря от Укргидрометцентра

Синоптики рассказали, что в понедельник осадки возможны на юге страны, а днем местами и в центральных областях. В западных регионах ночью и утром местами будут туманы. Кроме того, в течение дня будет преобладать юго-восточный и восточный ветер с порывами 7-12 м/с, а в юго-восточной части порывы возрастут 15-20 м/с.

null
Погода в Украине 8 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Температура ночью будет колебаться в пределах -3...+2 °C, а днем 0...+5 °C. В то же время на Закарпатье и юге страны ночью +1....+6 °C тепла, днем +4...+9 °C.

Погода на 8 декабря от Meteoprog

В большинстве областей 8 декабря будет сухая погода без осадков. Небольшой дождь в течение дня возможен только в Крыму, Приазовье и Днепропетровской области.

Погода на 8 грудня
Прогноз погоды на 8 декабря. Фото: Meteoprog

По прогнозу синоптиков, ночью и в первой половине дня на Правобережье местами туман. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, а в западных регионах переменных направлений, 3- 8 м/с. Температура воздуха ночью составит -2...+3 °C, днем 0...+5 °C, в Крыму +6...+10 °C.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз на неделю. В эти дни ожидается аномально теплая температура воздуха.

Также мы сообщали, что завтра на Одессу надвигается холодный ветер. Температура воздуха будет составлять +5 °C.

погода прогноз погоды осадки температура воздуха туман
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:33 Девушка-подросток сотрудничала с ФСБ — ее будут судить

00:30 Сдал документы на отсрочку в ЦПАУ — действия ТЦК

00:00 Туман, осадки и ветер — где завтра будет ухудшение погоды

7 декабря

23:59 Металлист 1925 сообщил, что на самом деле произошло в Житомире

23:42 Зеленский анонсировал дипломатическую неделю касательно мира

23:36 До более 15 часов без света — графики во Львове на завтра

23:09 Ветераны ГУР приняли участие в соревнованиях SPARTAN WINTER

22:32 Зеленский говорил с Мелони — Италия пришлет помощь

РФ не получит территории — реакция сенаторов на переговоры - 80x80

РФ не получит территории — реакция сенаторов на переговоры

22:09 Певица Кэти Перри подтвердила отношения с экс-премьером Канады

21:58 Украинец с мировым рекордом выиграл медаль ЧЕ по плаванию

00:33 Девушка-подросток сотрудничала с ФСБ — ее будут судить

00:30 Сдал документы на отсрочку в ЦПАУ — действия ТЦК

00:00 Туман, осадки и ветер — где завтра будет ухудшение погоды

7 декабря

23:59 Металлист 1925 сообщил, что на самом деле произошло в Житомире

23:42 Зеленский анонсировал дипломатическую неделю касательно мира

23:36 До более 15 часов без света — графики во Львове на завтра

23:09 Ветераны ГУР приняли участие в соревнованиях SPARTAN WINTER

22:32 Зеленский говорил с Мелони — Италия пришлет помощь

РФ не получит территории — реакция сенаторов на переговоры - 80x80

РФ не получит территории — реакция сенаторов на переговоры

22:09 Певица Кэти Перри подтвердила отношения с экс-премьером Канады

21:58 Украинец с мировым рекордом выиграл медаль ЧЕ по плаванию

18:47 Тепло с одесского рынка — как горожане поддерживают военных

11:03 День Святого Николая — будут ли отмечать одесситы праздник

3 декабря

18:49 Инкллюзивность в Одессе — с чем сталкиваются ветераны каждый день

2 декабря

22:32 Ад Мариуполя и плен в РФ глазами одесского морского пехотинца

1 декабря

18:53 Опасность всегда рядом — что нужно знать о ВИЧ одесситам

28 ноября

22:32 Отмена правил эксплуатации пляжей в Одессе — чем это грозит

27 ноября

22:33 Цены на продукты в Одессе — как изменились на рынке Черемушки

08:04 Мирный план Трампа — возможность компромисса или путь капитуляции

25 ноября

22:33 Рано или поздно воевать будут все — история морпеха из Одессы

24 ноября

15:46 Мирное соглашение Трампа по Украине — мнение одесситов

Text

19:30 Ватикан зажигает елку на площади Святого Петра — прямой эфир

5 декабря
Text

21:00 Зарплаты, налоги и отставка Ермака — эфир с Гетманцевым

Text

18:01 Нардеп попалась на крупной взятке — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 США анонсировали новости о войне в Украине — эфир День.LIVE

Text

08:00 ЕС готовится к прекращению помощи от США — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:00 Минималка в Украине — какой будет сумма с 1 января 2026 года

26 ноября 2025

18:40 Ваш цветок по дате рождения — расскажет все о характере

4 декабря 2025

21:56 Стало известно где, и на какой должности служит сын Шуфрича в ВСУ

7 декабря 2025
Эксклюзив

10:14Украина либо станет частью нового, либо создаст новое, — Буданов

26 ноября 2025

15:50 Выплаты в ВСУ — максимальные и минимальные суммы с 1 декабря

1 декабря 2025

19:20 Новые монеты Украины уже в обращении — какой у них номинал и вид

3 декабря 2025

03:04 Зимний десерт за 5 минут из 1 л молока — без духовки и желатина

6 декабря 2025

16:32 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 ноября 2025

11:30 Украинцам продают доллары со звездочкой — что значит этот символ

25 ноября 2025

16:10 На каком расстоянии от забора соседа можно копать выгребную яму

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации