Морози та шквали — яка погода буде в Україні сьогодні

7 грудня 2025 06:25
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода сьогодні, 7 грудня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Люди йдуть вулицею взимку. Фото ілюстративне: УНІАН
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоди в Україні на неділю, 7 грудня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. Без опадів.

Про це в суботу, 6 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі

Яка погода буде в Україні 7 грудня 

Вітер з південного сходу та сходу сягне 7–12 м/с, а на півдні та південному сході місцями очікуються пориви до 15–20 м/с.

Уночі стовпчики термометрів знизяться до -3...+2 °С. Удень потеплішає до +1...+6 °С. У південних регіонах і на Закарпатті денна вночі передбачається +1...+6 °С, а вдень — +4...+9 °С.

Температури в Україні 7 грудня 2025 року
Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями. Без опадів. Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Нічна температура на Київщині — -3..+2 °С, а в Києві — близько 0 °С. Удень у столиці повітря прогріється до +1...+6 °С, а в області — до +2...+4 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко 

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у неділю через антициклон опадів в Україні не передбачається, але очікується рвучкий вітер східних напрямків: у південних регіонах його штормові пориви можуть сягнуть 15–20 м/с. Уночі температура знизиться до -4...+2 °С, а впродовж дня повітря прогріється до +2...+6 °С. Найбільш тепло буде на Закарпатті та півдні Криму: +7...+11 °С.

У Києві очікується суха та холодна погода: уночі -1...+3 °С, удень +1...+4 °С.

Нагадаємо, на Одещині 7 грудня очікуються сильний вітер, шторм і підйом рівня моря. Синоптики оголосили штормове попередження.

Раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що 7 та 8 грудня погода в Україні буде доволі теплою. Подекуди повітря прогріється до +10...+11 °С.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
