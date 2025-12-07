Видео
Україна
Морозы и шквалы — какая погода будет в Украине сегодня

7 декабря 2025 06:25
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода сегодня, 7 декабря, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко
Люди идут по улице зимой. Фото иллюстративное: УНІАН
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 7 декабря, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями. Без осадков.

Об этом в субботу, 6 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 7 декабря

Ветер с юго-востока и востока достигнет 7–12 м/с, а на юге и юго-востоке местами ожидаются порывы до 15–20 м/с.

Ночью столбики термометров снизятся до -3...+2 °С. Днем потеплеет до +1...+6 °С. В южных регионах и на Закарпатье дневная ночью предполагается +1...+6 °С, а днем — +4...+9 °С.

Температуры в Украине 7 декабря 2025 года
Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Без осадков. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Ночная температура на Киевщине — -3..+2 °С, а в Киеве — около 0 °С. Днем в столице воздух прогреется до +1...+6 °С, а в области — до +2...+4 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в воскресенье из-за антициклона осадков в Украине не предвидится, но ожидается порывистый ветер восточных направлений: в южных регионах его штормовые порывы могут достичь 15–20 м/с. Ночью температура снизится до -4...+2 °С, а в течение дня воздух прогреется до +2...+6 °С. Наиболее тепло будет на Закарпатье и юге Крыма: +7...+11 °С.

В Киеве ожидается сухая и холодная погода: ночью -1...+3 °С, днем +1...+4 °С.

Напомним, в Одесской области 7 декабря ожидаются сильный ветер, шторм и подъем уровня моря. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Ранее в Укргидрометцентре сообщили, что 7 и 8 декабря погода в Украине будет довольно теплой. Местами воздух прогреется до +10...+11 °С.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине
