Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода Синоптик Диденко ответила, вернутся ли сильные морозы завтра

Синоптик Диденко ответила, вернутся ли сильные морозы завтра

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 17:15
Прогноз погоды в Украине на 16 февраля — будут ли сильные морозы
Мужчина идет по городу во время снегопада. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В понедельник, 16 февраля, в Украине будет довольно переменчивая погода. В некоторых регионах ожидаются снег и метель.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Реклама
Читайте также:
Погода в Україні на 16 лютого
Погода в Украине на 16 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине на 16 февраля

Ночью температура воздуха в западных областях ожидается -7...-13 °С.

В северных областях: Житомирщина -12 °С, Киевщина -8 °С, Черниговщина -7 °С, а Сумщина +1 °С.

Ночью в центре: Винницкая область -12 °С, Кропивницкий -2 °С, Черкасская -7 °С, Полтавская -1 °С, Днепр +1 °С.

Восточные области — +1...+4 °С. В южной части -2...+4 °С, в Крыму до +8 °С.

Такая температура ожидается ближайшей ночью.

В то же время завтра днем прогнозируется: запад и север -5...-10 °С; центр -2...+4 °С; восток +3...+8 °С; юг +2...+5 °С, в Крыму до +10 °С.

По прогнозам Диденко ближайшей ночью ожидается мокрый снег, снег, сильные осадки, метели.

На юге, на востоке, в большинстве центра — дождь и местами мокрый снег, сильные осадки.

Ветер в понедельник — северо-западный, сильный, до штормовых порывов, разве что в западных областях максимум умеренный.

На дорогах западных и северных областей плюс Винницкая и Черкасская области — гололедица.

Однако днем в понедельник циклон, который уже обусловливает местами осложнения погоды, покинет территорию Украины — осадки практически повсеместно прекратятся. Ветер сильный еще останется.

В Киеве сегодня и ближайшей ночью — сильные осадки, мокрый снег и снег, штормовой ветер, метели.

Днем 16 февраля в столице без существенных осадков, разве незначительные остатки снега полетают, и похолодание до -6...-9 °С. На дорогах будет очень скользко, гололедица.

Ранее синоптики предупредили об опасной погоде в Харькове 16 февраля.

А Укргидрометцентр предупредил о возвращении морозов в Украину.

снег морозы февраль Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации