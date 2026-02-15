Прогноз погоды в Украине на 16 февраля — будут ли сильные морозы

Мужчина идет по городу во время снегопада. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В понедельник, 16 февраля, в Украине будет довольно переменчивая погода. В некоторых регионах ожидаются снег и метель.

Прогноз погоды в Украине на 16 февраля

Ночью температура воздуха в западных областях ожидается -7...-13 °С.

В северных областях: Житомирщина -12 °С, Киевщина -8 °С, Черниговщина -7 °С, а Сумщина +1 °С.

Ночью в центре: Винницкая область -12 °С, Кропивницкий -2 °С, Черкасская -7 °С, Полтавская -1 °С, Днепр +1 °С.

Восточные области — +1...+4 °С. В южной части -2...+4 °С, в Крыму до +8 °С.

Такая температура ожидается ближайшей ночью.

В то же время завтра днем прогнозируется: запад и север -5...-10 °С; центр -2...+4 °С; восток +3...+8 °С; юг +2...+5 °С, в Крыму до +10 °С.

По прогнозам Диденко ближайшей ночью ожидается мокрый снег, снег, сильные осадки, метели.

На юге, на востоке, в большинстве центра — дождь и местами мокрый снег, сильные осадки.

Ветер в понедельник — северо-западный, сильный, до штормовых порывов, разве что в западных областях максимум умеренный.

На дорогах западных и северных областей плюс Винницкая и Черкасская области — гололедица.

Однако днем в понедельник циклон, который уже обусловливает местами осложнения погоды, покинет территорию Украины — осадки практически повсеместно прекратятся. Ветер сильный еще останется.

В Киеве сегодня и ближайшей ночью — сильные осадки, мокрый снег и снег, штормовой ветер, метели.

Днем 16 февраля в столице без существенных осадков, разве незначительные остатки снега полетают, и похолодание до -6...-9 °С. На дорогах будет очень скользко, гололедица.

