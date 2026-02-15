Прогноз погоди в Україні на 16 лютого — чи будуть сильні морози

Синоптик Діденко відповіла, чи повернуться сильні морози завтра
У понеділок, 16 лютого, в Україні буде доволі мінлива погода. У деяких регіонах очікуються сніг та хуртовина.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Прогноз погоди в Україні на 16 лютого
Вночі температура повітря у західних областях очікується -7...-13 °С.
В північних областях: Житомирщина -12 °С, Київщина -8 °С, Чернігівщина -7 °С, а Сумщина +1 °С.
Вночі у центрі: Вінниччина -12 °С, Кропивницький -2 °С, Черкащина -7 °С, Полтавщина -1 °С, Дніпро +1 °С.
Східні області — +1...+4 °С. У південній частині -2...+4 °С, в Криму до +8 °С.
Така температура очікується найближчої ночі.
Водночас завтра вдень прогнозується: захід та північ -5...-10 °С; центр -2...+4 °С; схід +3...+8 °С; південь +2...+5 °С, в Криму до +10 °С.
За прогнозами Діденко найближчої ночі очікується мокрий сніг, сніг, сильні опади, хуртовини.
На півдні, на сході, у більшості центру — дощ та місцями мокрий сніг, сильні опади.
Вітер у понеділок — північно-західний, сильний, до штормових поривів, хіба що в західних областях максимум помірний.
На дорогах західних та північних областей плюс Вінниччина та Черкащина — ожеледиця.
Проте вдень у понеділок циклон, який вже зумовлює подекуди ускладнення погоди, залишить територію України — опади практично повсюди припиняться. Вітер сильний ще залишиться.
У Києві сьогодні та найближчої ночі — сильні опади, мокрий сніг та сніг, штормовий вітер, хуртовини.
Вдень 16 лютого в столиці без істотних опадів, хіба незначні залишки снігу політають, та похолодання до -6...-9 °С. На дорогах буде дуже слизько, ожеледиця.
Раніше синоптики попередили про небезпечну погоду у Харкові 16 лютого.
А Укргідрометцентр попередив про повернення морозів в Україну.
Читайте Новини.LIVE!