Прогноз погоди в Україні на 16 лютого — чи будуть сильні морози

У понеділок, 16 лютого, в Україні буде доволі мінлива погода. У деяких регіонах очікуються сніг та хуртовина.

Прогноз погоди в Україні на 16 лютого

Вночі температура повітря у західних областях очікується -7...-13 °С.

В північних областях: Житомирщина -12 °С, Київщина -8 °С, Чернігівщина -7 °С, а Сумщина +1 °С.

Вночі у центрі: Вінниччина -12 °С, Кропивницький -2 °С, Черкащина -7 °С, Полтавщина -1 °С, Дніпро +1 °С.

Східні області — +1...+4 °С. У південній частині -2...+4 °С, в Криму до +8 °С.

Така температура очікується найближчої ночі.

Водночас завтра вдень прогнозується: захід та північ -5...-10 °С; центр -2...+4 °С; схід +3...+8 °С; південь +2...+5 °С, в Криму до +10 °С.

За прогнозами Діденко найближчої ночі очікується мокрий сніг, сніг, сильні опади, хуртовини.

На півдні, на сході, у більшості центру — дощ та місцями мокрий сніг, сильні опади.

Вітер у понеділок — північно-західний, сильний, до штормових поривів, хіба що в західних областях максимум помірний.

На дорогах західних та північних областей плюс Вінниччина та Черкащина — ожеледиця.

Проте вдень у понеділок циклон, який вже зумовлює подекуди ускладнення погоди, залишить територію України — опади практично повсюди припиняться. Вітер сильний ще залишиться.

У Києві сьогодні та найближчої ночі — сильні опади, мокрий сніг та сніг, штормовий вітер, хуртовини.

Вдень 16 лютого в столиці без істотних опадів, хіба незначні залишки снігу політають, та похолодання до -6...-9 °С. На дорогах буде дуже слизько, ожеледиця.

Раніше синоптики попередили про небезпечну погоду у Харкові 16 лютого.

А Укргідрометцентр попередив про повернення морозів в Україну.