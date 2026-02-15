Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Погода Синоптик Діденко відповіла, чи повернуться сильні морози завтра

Синоптик Діденко відповіла, чи повернуться сильні морози завтра

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 17:15
Прогноз погоди в Україні на 16 лютого — чи будуть сильні морози
Чоловік йде містом під час снігопаду. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У понеділок, 16 лютого, в Україні буде доволі мінлива погода. У деяких регіонах очікуються сніг та хуртовина.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Реклама
Читайте також:
Погода в Україні на 16 лютого
Погода в Україні на 16 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні на 16 лютого

Вночі температура повітря у західних областях очікується -7...-13 °С.

В північних областях: Житомирщина -12 °С, Київщина -8 °С, Чернігівщина -7 °С, а Сумщина +1 °С.

Вночі у центрі: Вінниччина -12 °С, Кропивницький -2 °С, Черкащина -7 °С, Полтавщина -1 °С, Дніпро +1 °С.

Східні області — +1...+4 °С. У південній частині -2...+4 °С, в Криму до +8 °С.

Така температура очікується найближчої ночі.

Водночас завтра вдень прогнозується: захід та північ -5...-10 °С; центр -2...+4 °С; схід +3...+8 °С; південь +2...+5 °С, в Криму до +10 °С.

За прогнозами Діденко найближчої ночі очікується мокрий сніг, сніг, сильні опади, хуртовини.

На півдні, на сході, у більшості центру — дощ та місцями мокрий сніг, сильні опади.

Вітер у понеділок — північно-західний, сильний, до штормових поривів, хіба що в західних областях максимум помірний. 

На дорогах західних та північних областей плюс Вінниччина та Черкащина — ожеледиця.

Проте вдень у понеділок циклон, який вже зумовлює подекуди ускладнення погоди, залишить територію України — опади практично повсюди припиняться. Вітер сильний ще залишиться.

У Києві сьогодні та найближчої ночі — сильні опади, мокрий сніг та сніг, штормовий вітер, хуртовини.

Вдень 16 лютого в столиці без істотних опадів, хіба незначні залишки снігу політають, та похолодання до -6...-9 °С. На дорогах буде дуже слизько, ожеледиця.

Раніше синоптики попередили про небезпечну погоду у Харкові 16 лютого.

А Укргідрометцентр попередив про повернення морозів в Україну.

сніг морози лютий Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації