Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода Синоптик Диденко предупредила о неприятном сюрпризе на выходные

Синоптик Диденко предупредила о неприятном сюрпризе на выходные

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 17:14
Прогноз погоды на 7-8 февраля от синоптика Диденко — будет неприятный сюрприз
Люди стоят на остановке во время сильного снегопада. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

На выходных, 7-8 февраля, сильные морозы наконец отступят от Украины. Вместо этого придет другая непогода. Ожидается дождь и сильный туман.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды на 7-8 февраля от синоптика Диденко

На выходных в Украине не прогнозируют сильных морозов. В ночные часы ожидается -3...-8 °C, на западе 0...-4 °C. В южной части Украины будет около 0 °C. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах 0...-4 °C. В западных областях будет около 0 °C. На юге +2...+5 °C, а в Крыму +6...+10 °C. В воскресенье в Украине может немного похолодать. На севере к вечеру ожидается -6...-9 °C.

Діденко дала прогноз на вихідні
Сообщение Наталки Диденко. Фото: скриншот

В течение субботы и воскресенья ожидаются осадки — мокрый снег и дождь. Из-за этого на дорогах и тротуарах появится "ледяная каша". Диденко призывает водителей и пешеходов быть осторожными.

Кроме того, потепление и влажная погода будут способствовать образованию туманов по всей стране. Ожидается снижение видимости до 300-500 метров и ниже. В столице синоптик также прогнозирует туман и периодически мокрый снег в течение обоих выходных.

Напомним, ранее мы писали о том, какая ситуация в Киеве после сильного снегопада. Улицы столицы превратились в каток.

Также мы рассказывали о том, что Владимир Зеленский оценил состояние доров в Киеве. Прездиент заявил, что увидел мало позитива.

Ваша пробная версия Premium закончилась

погода снег Наталка Диденко дождь прогноз погоды
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации