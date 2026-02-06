Прогноз погоды на 7-8 февраля от синоптика Диденко — будет неприятный сюрприз

Люди стоят на остановке во время сильного снегопада. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

На выходных, 7-8 февраля, сильные морозы наконец отступят от Украины. Вместо этого придет другая непогода. Ожидается дождь и сильный туман.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Прогноз погоды на 7-8 февраля от синоптика Диденко

На выходных в Украине не прогнозируют сильных морозов. В ночные часы ожидается -3...-8 °C, на западе 0...-4 °C. В южной части Украины будет около 0 °C. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах 0...-4 °C. В западных областях будет около 0 °C. На юге +2...+5 °C, а в Крыму +6...+10 °C. В воскресенье в Украине может немного похолодать. На севере к вечеру ожидается -6...-9 °C.

Сообщение Наталки Диденко. Фото: скриншот

В течение субботы и воскресенья ожидаются осадки — мокрый снег и дождь. Из-за этого на дорогах и тротуарах появится "ледяная каша". Диденко призывает водителей и пешеходов быть осторожными.

Кроме того, потепление и влажная погода будут способствовать образованию туманов по всей стране. Ожидается снижение видимости до 300-500 метров и ниже. В столице синоптик также прогнозирует туман и периодически мокрый снег в течение обоих выходных.

Напомним, ранее мы писали о том, какая ситуация в Киеве после сильного снегопада. Улицы столицы превратились в каток.

Также мы рассказывали о том, что Владимир Зеленский оценил состояние доров в Киеве. Прездиент заявил, что увидел мало позитива.