Прогноз погоди на 7-8 лютого від синоптика Діденко — буде неприємний сюрприз

Люди стоять на зупинці під час сильного снігопаду. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

На вихідних, 7-8 лютого, сильні морози нарешті відступлять від України. Натомість прийде інша негода. Очікується дощ та сильний туман.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди на 7-8 лютого від синоптика Діденко

Вихідними в Україні не прогнозують сильних морозів. У нічні години очікується -3...-8 °C, на заході 0...-4 °C. У південній частині України буде близько 0 °C. Вдень температура повітря коливатиметься в межах 0...-4 °C. У західних областях буде близько 0 °C. На півдні +2...+5 °C, а в Криму +6...+10 °C. В неділю в Україні може трохи похолодати. На півночі надвечір очікується -6...-9 °C.

Повідомлення Наталки Діденко. Фото: скриншот

Протягом суботи і неділі очікуються опади — мокрий сніг та дощ. Через це на дорогах і тротуарах з'явиться "льодяна каша". Діденко закликає водіїв та пішоходів бути обережними.

Крім того, потепління та волога погода будуть сприяти утворенню туманів по всій країні. Очікується зниження видимості до 300-500 метрів і нижче. У столиці синоптик також прогнозує туман й періодично мокрий сніг протягом обох вихідних.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка ситуація у Києві після сильного снігопаду. Вулиці столиці перетворилися на ковзанку.

Також ми розповідали про те, що Володимир Зеленський оцінив стан дорів у Києві. Прездиент заявив, що побачив мало позитиву.