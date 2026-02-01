Видео
Синоптик Диденко предупредила о пронизывающем морозе на Сретение

Синоптик Диденко предупредила о пронизывающем морозе на Сретение

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 18:55
Прогноз погоды в Украине на завтра 2 февраля от синоптика Натальи Диденко
Люди на улице зимой. Фото: УНИАН

Погода в Украине на Сретение, 2 февраля, ожидается с экстремальными морозами. Ночью температура воздуха снизится до -28 °C. В то же время значительных осадков не предвидится.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на 2 февраля

Диденко рассказала, что ночью ожидается -20...-28 °C, а днем — -12...-19 °C. На юге ночью -12...-18 °C, днем -2...-10 °C.

Прогноз погоди в Україні на 2 лютого
Карта осадков 2 февраля. Фото: wxcharts.com

Сейчас в Украине доминирует антициклон, в результате чего в большинстве областей осадки маловероятны. В то же время снег и метели будут в Крыму и Приазовье из-за близости черноморского циклона.

Погода в Киеве 2 февраля

В столице ночью ожидается до -25 °C, днем -15 °C. Осадков не ожидается. Диденко рассказала, что днем будет солнечно.

Погода в Україні 2 лютого
Прогноз погоды в Украине на 2 февраля. Фото: Meteopost

Как долго продлится холод в Украине

Синоптик отмечает, что в Украине еще 3 и 4 февраля сохранится сильный мороз. В то же время потепление ожидается уже с 5 февраля.

null
Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, синоптики предупредили украинцев о гололедице и снежном накате 2 февраля.

А в Одессе завтра будет ветрено и очень холодно. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

погода непогода морозы Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
