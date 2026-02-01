Відео
Головна Погода Синоптик Діденко попередила про пронизливий мороз на Стрітення

Синоптик Діденко попередила про пронизливий мороз на Стрітення

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 18:55
Прогноз погоди в Україні на завтра 2 лютого від синоптика Наталки Діденко
Люди на вулиці взимку. Фото: УНІАН

Погода в Україні на Стрітення, 2 лютого, очікується з екстремальними морозами. Вночі температура повітря знизиться до -28 °C. Водночас значних опадів не передбачається.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні на 2 лютого

Діденко розповіла, що вночі очікується -20...-28 °C, а вдень — -12...-19 °C. На півдні вночі -12...-18 °C, вдень -2...-10 °C.

Прогноз погоди в Україні на 2 лютого
Карта опадів 2 лютого. Фото: wxcharts.com

Наразі в Україні домінує антициклон, внаслідок чого в більшості областей опади малоймовірні. Водночас сніг та хуртовини будуть в Криму та Приазовʼї через близькість чорноморського циклону.

Погода в Києві 2 лютого

У столиці вночі очікується до -25 °C, вдень -15 °C. Опадів не передбачається. Діденко розповіла, що вдень буде сонячно.

Погода в Україні 2 лютого
Прогноз погоди в Україні на 2 лютого. Фото: Meteopost

Як довго триватиме холод в Україні

Синоптик зазначає, що в Україні ще 3 та 4 лютого утримається сильний мороз. Водночас потепління очікується вже з 5 лютого.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптики попередили українців про ожеледицю та сніговий накат 2 лютого. 

А в Одесі завтра буде вітряно та дуже холодно. Синоптики оголосили штормове попередження.

погода негода морози Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
