Главная Погода Синоптик Диденко предупредила о резком изменении погоды

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 21:10
Прогноз погоды в Украине 23 января от Наталки Диденко
Снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 23 января, в Украине ожидается преимущественно облачная погода с небольшими осадками на западе и юге, а местами на севере и в центре. Восток и северо-восток останутся без осадков, однако ветер сделает погоду ощутимо прохладной.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на 23 января

На западе и юге страны пройдет снег и мокрый снег, временами слабый, а кое-где на севере и в центре. Ветер преимущественно юго-восточный, умеренный, местами порывистый.

Температура ночью будет колебаться от -6 до -12 °C, на севере до -14 °C, днем прогнозируют -2...+7 °C, в южных областях -1...+2 °C, в Крыму до +5 °C.

В Киеве ожидается облачная погода с вероятностью небольшого снега и порывистым юго-восточным ветром. В течение следующих нескольких дней температура будет оставаться холодной, днем -5...-7 °C, но ночи уже не будут слишком морозными.

Прогноз погоди 23 січня
Карта погоды 23 января. Фото: t.me/PohodaNatalka

Ранее в Укргидрометцентре рассказали, какая погода будет завтра в Киеве и области.

А также в Харькове синоптики обещают сильные морозы 23 января.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
