Україна
Синоптик Діденко попередила про різку зміну погоди

Синоптик Діденко попередила про різку зміну погоди

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 21:10
Прогноз погоди в Україні 23 січня від Наталки Діденко
Сніг у Києві. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 23 січня, в Україні очікується переважно хмарна погода з невеликими опадами на заході і півдні, а місцями на півночі та у центрі. Схід та північний схід залишаться без опадів, проте вітер зробить погоду відчутно прохолодною.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні на 23 січня

На заході та півдні країни пройде сніг і мокрий сніг, часом слабкий, а подекуди на півночі та в центрі . Вітер переважно південно-східний, помірний, місцями поривчастий.

Температура вночі коливатиметься від -6 до -12 °C, на півночі до -14 °C, вдень прогнозують -2…+7 °C, у південних областях -1…+2 °C, у Криму до +5 °C.

У Києві очікується хмарна погода з ймовірністю невеликого снігу та поривчастим південно-східним вітром. Протягом наступних декількох днів температура залишатиметься холодною, вдень -5…-7 °C, але ночі вже не будуть надто морозними.

Прогноз погоди 23 січня
Карта погоди 23 січня. Фото: t.me/PohodaNatalka

Раніше в Укргідрометцентр розповіли, яка погода буде завтра у Києві та області.

А також у Харкові синоптики обіцяють сильні морози 23 січня.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
