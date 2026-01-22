Прогноз погоди в Україні 23 січня від Наталки Діденко

Сніг у Києві. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 23 січня, в Україні очікується переважно хмарна погода з невеликими опадами на заході і півдні, а місцями на півночі та у центрі. Схід та північний схід залишаться без опадів, проте вітер зробить погоду відчутно прохолодною.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Прогноз погоди в Україні на 23 січня

На заході та півдні країни пройде сніг і мокрий сніг, часом слабкий, а подекуди на півночі та в центрі . Вітер переважно південно-східний, помірний, місцями поривчастий.

Температура вночі коливатиметься від -6 до -12 °C, на півночі до -14 °C, вдень прогнозують -2…+7 °C, у південних областях -1…+2 °C, у Криму до +5 °C.

У Києві очікується хмарна погода з ймовірністю невеликого снігу та поривчастим південно-східним вітром. Протягом наступних декількох днів температура залишатиметься холодною, вдень -5…-7 °C, але ночі вже не будуть надто морозними.

Карта погоди 23 січня. Фото: t.me/PohodaNatalka

