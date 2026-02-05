Видео
Главная Погода Синоптик Диденко предупредила о сильных осадках в нескольких областях

Синоптик Диденко предупредила о сильных осадках в нескольких областях

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 18:44
Прогноз погоды в Украине 6 февраля - синоптик Диденко предупредила о дожде и мокром снеге
Снег в Киеве. Фото: Новости.LIVE

Сильные морозы в Украине временно отступают. Из-за противостояния восточного антициклона и западной циклонической системы усилится ветер, а в отдельных регионах температура приблизится к отметке "плюс".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

Читайте также:

Прогноз погоды на 6 февраля

В пятницу, 6 февраля, в большинстве областей ожидается снег и мокрый снег, на западе и юге — с дождем. На востоке страны существенных осадков не прогнозируют. Ветер будет оставаться юго-восточным, сильным и порывистым.

В ночные часы температура на севере и в центре снизится до -3...-8 °C, на востоке — до -8...-12 °C, на западе и юге будет держаться около 0 °C. Днем столбики термометров покажут -2...-7 °C, в западных и южных регионах — -1...+3 °C, а на Закарпатье и в Крыму воздух прогреется до +2...+8 °C.

В Киеве 6 февраля прогнозируют временами снег и сильный, порывистый юго-восточный ветер. Температура ночью и днем будет колебаться в пределах -3...-6 °C.

Погода в Україні 6 лютого
Карта погоды на 6 февраля. Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, жителей Одессы предупредили о желтом уровне опасности в регионе завтра.

А также в Харькове показали, как коммунальщики преодолевают последствия непогоды в городе.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
