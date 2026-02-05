Прогноз погоди в Україні 6 лютого — синоптик Діденко попередила про дощ і мокрий сніг

Сніг у Києві. Фото: Новини.LIVE

Сильні морози в Україні тимчасово відступають. Через протистояння східного антициклону та західної циклонічної системи посилиться вітер, а в окремих регіонах температура наблизиться до позначки "плюс".

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

Реклама

Читайте також:

Прогноз погоди на 6 лютого

У п'ятницю, 6 лютого, у більшості областей очікується сніг та мокрий сніг, на заході та півдні — з дощем. На сході країни істотних опадів не прогнозують. Вітер залишатиметься південно-східним, сильним і поривчастим.

У нічні години температура на півночі та в центрі знизиться до -3…-8 °C, на сході — до -8…-12 °C, на заході та півдні триматиметься близько 0 °C. Вдень стовпчики термометрів покажуть -2…-7 °C, у західних і південних регіонах — -1…+3 °C, а на Закарпатті та в Криму повітря прогріється до +2…+8 °C.

У Києві 6 лютого прогнозують часом сніг та сильний, рвучкий південно-східний вітер. Температура вночі та вдень коливатиметься в межах -3…-6 °C.

Карта погоди на 6 лютого. Фото: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, мешканців Одеси попередили про жовтий рівень небезпеки в регіоні завтра.

А також у Харкові показали, як комунальники долають наслідки негоди у місті.