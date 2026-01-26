Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода Синоптик объяснил как оттепель изменит погоду в Украине за неделю

Синоптик объяснил как оттепель изменит погоду в Украине за неделю

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 07:57
Погода в Украине на неделю - синоптик предупредил об оттепели
Мокрый снег. Фото: УНИАН

Погода в Украине в течение недели с 26 января по 1 февраля будет очень контрастной с дождями и морозами одновременно. Из-за этого будет гололедица и налипание мокрого снега.

Об этом свидетельствует синоптический прогноз на ближайшие дни от Игоря Кибальчича.

Реклама
Читайте также:

Погода в Украине на неделю с 26 января по 1 февраля

Начало недели, в понедельник 26 января, будет облачным. В большинстве областей время от времени будет выпадать небольшой снег. В центральных, северных и южных регионах возможно образование гололеда. Местами будут наблюдаться туманы и изморозь. Только северо-восточные области преимущественно останутся без осадков.

null
Температурная карта Украины 26 января. Фото: Мететпрог

В ночные часы в северных и восточных областях температура будет снижаться до -12...-17 °C, днем будет держаться в пределах -5...-11 °C. На остальной территории страны ночью прогнозируется -7...+1 °C, днем -4...+4 °C, а на юге и Закарпатье воздух будет прогреваться до +5...+9 °C.

Во вторник 27 января погода в областях будет очень отличаться. Восток Украины, а также Сумская и Днепропетровская области будут иметь сухую морозную погоду. В то же время в большинстве других регионов будут проходить осадки преимущественно в виде дождя.

null
Погода в Украине 27 января. Фото: Метеопрог

В ночные часы температура на востоке и северо-востоке составит -10...-16 °C, днем будет повышаться до -3...-8 °C. В остальных областях в течение суток ожидается -4...+3 °C.

В среду 28 января в Украину снова будет поступать теплый воздух с юга. Погода будет оставаться облачной, в большинстве регионов ожидаются небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и мороси. На отдельных участках возможно образование гололеда и тумана. Южный и юго-восточный ветер будет достигать 5-10 м/с.

null
Температурная карта Украины на 28 января. Фото: Метеопрог

В ночные часы в северных и восточных областях температура будет снижаться до -5...-10 °C, тогда как в других регионах будет колебаться от -4 до +2 °C. Днем по всей территории страны ожидается -2...+4 °C, а на юге Одесской области и в Крыму - +5...+12 °C.

В четверг 29 января в северных, западных и местами центральных регионах ожидаются небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. Местами возможны гололед и слабое налипание мокрого снега.

null
Карта погоды на 29 января. Фото: Метеопрог

В других областях существенных осадков не прогнозируется, однако может появиться туман и гололедица. На Правобережье ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с, на Левобережье — юго-восточный, 5-10 м/с. В ночные часы температура составит -2...+3 °C, днем будет повышаться до 0...+5 °C, а в южных регионах и на Закарпатье — до +5...+11 °C.

В пятницу 30 января осадки охватят большинство областей Украины. Будет преобладать дождь, тогда как в северных и западных регионах будет выпадать снег и мокрый снег. Синоптики предупреждают о тумане и локальном налипании мокрого снега.

null
Температурная карта Украины 30 января. Фото: Метеопост

В ночные часы температура будет колебаться в пределах -2...+3 °C, днем — от -1 до +4 °C, на крайнем юге и в Крыму - +5...+10 °C.

В субботу 31 января в большинстве регионов прогнозируются различные — снег, мокрый снег и дождь. Местами ожидаются туман, гололед и гололедица на дорогах. Ветер восточного и северо-восточного направлений будет достигать 5-10 м/с.

null
Температурная карта Украины 31 января. Фото: скриншот

Температура в течение суток будет меняться от -7 до +2 °C, в южной половине страны потеплеет от +3 до +9 °C.

В воскресенье 1 февраля осадки будут продолжаться в виде снега и дождя. Местами возможны туман, гололед и опасная гололедица. Северный ветер усилится до 7-12 м/с. В течение суток ожидается -5...-15 °C, тогда как на юго-востоке показатели будут удерживаться вблизи 0 °C.

Напомним, синоптики прогнозируют на сегодня, 26 января, порывы ветра и ледяные дожди.

Также читайте объяснение ВСУ, как российские войска использовали сильные морозы на фронте.

погода потепление снег зима прогноз погоды погода в Украине
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации