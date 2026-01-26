Погода в Украине на неделю - синоптик предупредил об оттепели

Мокрый снег. Фото: УНИАН

Погода в Украине в течение недели с 26 января по 1 февраля будет очень контрастной с дождями и морозами одновременно. Из-за этого будет гололедица и налипание мокрого снега.

Об этом свидетельствует синоптический прогноз на ближайшие дни от Игоря Кибальчича.

Погода в Украине на неделю с 26 января по 1 февраля

Начало недели, в понедельник 26 января, будет облачным. В большинстве областей время от времени будет выпадать небольшой снег. В центральных, северных и южных регионах возможно образование гололеда. Местами будут наблюдаться туманы и изморозь. Только северо-восточные области преимущественно останутся без осадков.

Температурная карта Украины 26 января. Фото: Мететпрог

В ночные часы в северных и восточных областях температура будет снижаться до -12...-17 °C, днем будет держаться в пределах -5...-11 °C. На остальной территории страны ночью прогнозируется -7...+1 °C, днем -4...+4 °C, а на юге и Закарпатье воздух будет прогреваться до +5...+9 °C.

Во вторник 27 января погода в областях будет очень отличаться. Восток Украины, а также Сумская и Днепропетровская области будут иметь сухую морозную погоду. В то же время в большинстве других регионов будут проходить осадки преимущественно в виде дождя.

Погода в Украине 27 января. Фото: Метеопрог

В ночные часы температура на востоке и северо-востоке составит -10...-16 °C, днем будет повышаться до -3...-8 °C. В остальных областях в течение суток ожидается -4...+3 °C.

В среду 28 января в Украину снова будет поступать теплый воздух с юга. Погода будет оставаться облачной, в большинстве регионов ожидаются небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и мороси. На отдельных участках возможно образование гололеда и тумана. Южный и юго-восточный ветер будет достигать 5-10 м/с.

Температурная карта Украины на 28 января. Фото: Метеопрог

В ночные часы в северных и восточных областях температура будет снижаться до -5...-10 °C, тогда как в других регионах будет колебаться от -4 до +2 °C. Днем по всей территории страны ожидается -2...+4 °C, а на юге Одесской области и в Крыму - +5...+12 °C.

В четверг 29 января в северных, западных и местами центральных регионах ожидаются небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. Местами возможны гололед и слабое налипание мокрого снега.

Карта погоды на 29 января. Фото: Метеопрог

В других областях существенных осадков не прогнозируется, однако может появиться туман и гололедица. На Правобережье ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с, на Левобережье — юго-восточный, 5-10 м/с. В ночные часы температура составит -2...+3 °C, днем будет повышаться до 0...+5 °C, а в южных регионах и на Закарпатье — до +5...+11 °C.

В пятницу 30 января осадки охватят большинство областей Украины. Будет преобладать дождь, тогда как в северных и западных регионах будет выпадать снег и мокрый снег. Синоптики предупреждают о тумане и локальном налипании мокрого снега.

Температурная карта Украины 30 января. Фото: Метеопост

В ночные часы температура будет колебаться в пределах -2...+3 °C, днем — от -1 до +4 °C, на крайнем юге и в Крыму - +5...+10 °C.

В субботу 31 января в большинстве регионов прогнозируются различные — снег, мокрый снег и дождь. Местами ожидаются туман, гололед и гололедица на дорогах. Ветер восточного и северо-восточного направлений будет достигать 5-10 м/с.

Температурная карта Украины 31 января. Фото: скриншот

Температура в течение суток будет меняться от -7 до +2 °C, в южной половине страны потеплеет от +3 до +9 °C.

В воскресенье 1 февраля осадки будут продолжаться в виде снега и дождя. Местами возможны туман, гололед и опасная гололедица. Северный ветер усилится до 7-12 м/с. В течение суток ожидается -5...-15 °C, тогда как на юго-востоке показатели будут удерживаться вблизи 0 °C.

