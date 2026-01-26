Відео
Головна Погода Синоптик пояснив як відлига вплине на погоду в Україні за тиждень

Синоптик пояснив як відлига вплине на погоду в Україні за тиждень

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 07:57
Погода в Україні на тиждень — синоптик попередив про відлигу
Мокрий сніг. Фото: УНІАН

Погода в Україні протягом тижня з 26 січня до 1 лютого буде дуже контрастною з дощами та морозами одночасно. Через це буде ожеледиця та налипання мокрогот снігу.

Про це свідчить синоптичний прогноз на найближчі дні від Ігоря Кібальчича.

Читайте також:

Погода в Україні на тиждень з 26 січня по 1 лютого

Початок тижня, у понеділок 26 січня, буде хмарним. У більшості областей час від часу випадатиме невеликий сніг. У центральних, північних і південних регіонах можливе утворення ожеледі. Місцями спостерігатимуться тумани та паморозь. Лише північно-східні області переважно залишаться без опадів.

null
Температурна карта України 26 січня. Фото: Мететпрог

У нічні години в північних і східних областях температура знижуватиметься до -12...-17 °C, удень триматиметься в межах -5...-11 °C. На решті території країни вночі прогнозується -7...+1 °C, удень -4...+4 °C, а на півдні та Закарпатті повітря прогріватиметься до +5...+9 °C.

У вівторок 27 січня погодна в областях дуже відрізнятиметься. Схід України, а також Сумська й Дніпропетровська області матимуть суху морозну погоду. Водночас у більшості інших регіонів проходитимуть опади переважно у вигляді дощу.

null
Погода в Україні 27 січня. Фото: Метеопрог

У нічні години температура на сході та північному сході становитиме -10...-16 °C, удень підвищуватиметься до -3...-8 °C. В інших областях протягом доби очікується -4...+3 °C.

У середу 28 січня в Україну знову надходитиме тепле повітря з півдня. Погода залишатиметься хмарною, у більшості регіонів очікуються невеликі опади у вигляді дощу, мокрого снігу та мряки. На окремих ділянках можливе утворення ожеледі та туману. Південний і південно-східний вітер досягатиме 5–10 м/с.

null
Температурна карта України на 28 січня. Фото: Метеопрог

У нічні години в північних і східних областях температура знижуватиметься до -5...-10 °C, тоді як в інших регіонах коливатиметься від -4 до +2 °C. Удень по всій території країни очікується -2...+4 °C, а на півдні Одещини та в Криму — +5...+12 °C.

У четвер 29 січня в північних, західних і місцями центральних регіонах очікуються невеликі опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Подекуди можливі ожеледь і слабке налипання мокрого снігу.

null
Карта погоди на 29 січня. Фото: Метеопрог

В інших областях істотних опадів не прогнозується, однак може з'явитися туман і ожеледиця. На Правобережжі вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с, на Лівобережжі — південно-східний, 5-10 м/с. У нічні години температура становитиме -2...+3 °C, удень підвищуватиметься до 0...+5 °C, а в південних регіонах і на Закарпатті — до +5...+11 °C.

У п’ятницю 30 січня опади охоплять більшість областей України. Переважатиме дощ, тоді як у північних і західних регіонах випадатиме сніг і мокрий сніг. Синоптики попереджають про туман і локальне налипання мокрого снігу.

null
Температурна карта України 30 січня. Фото: Метеопост

У нічні години температура коливатиметься в межах -2…+3 °C, удень — від -1 до +4 °C, на крайньому півдні та в Криму — +5…+10 °C.

У суботу 31 січня в більшості регіонів прогнозуються різні — сніг, мокрий сніг і дощ. Місцями очікуються туман, ожеледь та ожеледиця на дорогах. Вітер східного й північно-східного напрямків сягатиме 5–10 м/с.

null
Температурна карта України 31 січня. Фото: скриншот

Температура протягом доби змінюватиметься від -7 до +2 °C, у південній половині країни потепліє від +3 до +9 °C.

У неділю 1 лютого опади триватимуть у вигляді снігу та дощу. Подекуди можливі туман, ожеледь і небезпечна ожеледиця. Північний вітер посилиться до 7–12 м/с. Протягом доби очікується -5...-15 °C, тоді як на південному сході показники утримуватимуться поблизу 0 °C.

Нагадаємо, синоптики прогнозують на сьогодні, 26 січня, пориви вітру та крижані дощі.

Також читайте пояснення ЗСУ, як російські війська використали сильні морози на фронті

Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
