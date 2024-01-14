Погода в Украине 15-21 января — подробный прогноз от Метеопрог

Люди на улице зимой. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

До конца второй половины января предполагается постепенное повышение температуры воздуха в большинстве регионов Украины. С небольшой периодичностью ожидаются снег, мокрый снег и дожди.

О погоде на 15-21 января рассказал синоптик Метеопрог Игорь Кибальчич.

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Погода в Украине 15 января

Завтра, 15 января, в большинстве областей Украины выпадет снег, местами умеренный. В Крыму и Приазовье будет идти мокрый снег и дождь. В Карпатах в свою очередь выпадет много снега.

Погода в Киеве на следующую неделю. Фото: Метеопрог

Также в большинстве регионов на дорогах будет гололедица. Ветер — преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью — -10...-5°С, в Крыму и на побережье морей — около 0°С;

днем — -3...+2°С, в Крыму и Одесской области — +2...+7°С.

Погода в Украине 16 января

"Во вторник, 16 января, волновое возмущение на холодном фронте повлечет умеренные, местами значительные осадки в центральных, южных, восточных и Сумской областях. В Крыму, Приазовье и на Донбассе преимущественно дожди. В западных областях небольшой снег. Кое-где в Украине туманы", — отметил синоптик.

Ветер — западный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-17 м/с.

Температура воздуха:

ночью — -4...+1 °С,

днем на Левобережье — -1...+4 °С, на остальной территории — 0...-5 °С.

Погода в Украине 17 января

В среду, 14 января, ночью ожидается небольшой снег на севере, востоке и в Карпатах. Днем территория Украины останется без осадков, однако на дорогах будет гололедица.

Ветер — юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью — -12...-7°С, кое-где -16...-13°С;

днем — -7...-2°С, в южной части и в Крыму — -1...+4°С.

Погода в Украине 18 января

"В четверг, 18 января, в западных и северных областях ожидаются умеренные осадки в виде снега, мокрого из снега, с переходом в дождь. Местами гололед, на дорогах гололедица. На остальной части страны без существенных осадков", — подчеркнул специалист.

Ветер — юго-западный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы, 15-20 м/с.

Температура воздуха:

ночью — -9...-4 °С,

днем — -1…+4 °С, на западе и юге — +3…+8 °С.

Погода в Украине 19 января

В пятницу, 19 января, будет нестабильная погода. Также будут идти дожди, на западе — дожди с мокрым снегом. В некоторых частях будут туманы.

Ветер — юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

в течение суток — 0 ...+5 ° С,

в южной части днем — +6 ...+11 °С.

Погода на выходные 20 и 21 января

Отмечается, что в субботу, 20 января, предполагается постепенное понижение температуры воздуха. Также снег будет идти вместо дождя. На дорогах местами появится гололедица.

Ветер — северный, 7/12 м/с.

Температура воздуха:

в течение суток — -4…+1 °С,

в Крыму и Приазовье — +3…+8 °С.

В свою очередь в воскресенье, 21 января, ночью в восточных и южных областях, днем в Крыму ожидается снег и мокрый снег. На остальной территории Украины осадков не будет.

Ветер — переменных направлений, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью — -10...-5 °С,

днем — -4...+1°С, в южной части и в Крыму — -1...+4°С.

Напомним, 15 января в Одессе ощутимо потеплеет. Ожидается переменная облачность с прояснениями. Температура воздуха местами будет подниматься до +8 °C, морская вода +4...+5 °C.