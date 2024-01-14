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Синоптик розповів, якою буде погода в Україні на наступному тижні та чи стане тепліше

14 січня 2024 21:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 15-21 січня — детальний прогноз від Метеопрог
Люди на вулиці взимку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

До кінця другої половини січня передбачається поступове підвищення температури повітря у більшості регіонів України. З невеликою періодичністю очікуються сніг, мокрий сніг та дощі.

Про погоду на 15-21 січня розповів синоптик Метеопрог Ігор Кібальчич.

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Погода в Україні 15 січня

Завтра, 15 січня, в більшості областей України випаде сніг, місцями помірний. У Криму та Приазов'ї йтиме мокрий сніг та дощ. В Карпатах своєю чергою випаде багато снігу.

Також у більшості регіонах на дорогах буде ожеледиця. Вітер — переважно південно-західний, 5-10 м/с. 

погода від синоптика
Погода у Києві на наступний тиждень. Фото: Метеопрог

Температура повітря:

  • вночі — -10...-5 °С, в Криму та на узбережжі морів — близько 0 °С;
  • вдень — -3...+2 °С, в Криму та Одеській області — +2...+7 °С.

Погода в Україні 16 січня

"У вівторок, 16 січня, хвильове збурення на холодному фронті спричинить помірні, місцями значні опади в центральних, південних, східних та Сумській областях. У Криму, Приазов'ї та на Донбасі переважно дощі. У західних областях невеликий сніг. Подекуди в Україні тумани", — зазначив синоптик. 

Вітер — західний — 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-17 м/с.

Температура повітря:

  • вночі -4...+1 °С,
  • вдень на Лівобережжі — -1...+4 °С, на решті території — 0...-5 °С.

Погода в Україні 17 січня

В середу, 14 січня, вночі передбачається невеликий сніг на півночі, сході та в Карпатах. Вдень територія України залишиться без опадів, проте на дорогах буде ожеледиця. 

Вітер — південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі — -12...-7 °С, подекуди -16...-13 °С;
  • вдень — -7...-2 °С, у південній частині та у Криму -1...+4 °С.

Погода в Україні 18 січня

"У четвер, 18 січня, у західних та північних областях очікуються помірні опади у вигляді снігу, мокрого з снігу, з переходом у дощ. Місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. На решті країни без істотних опадів", — наголосив фахівець.

Вітер — південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень місцями пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря:

  • вночі — -9...-4 °С,
  • вдень -1…+4 °С, на заході та півдні — +3…+8 °С.

Погода в Україні 19 січня

У п'ятницю, 19 січня, буде нестабільна погода. Також йтимуть дощі, на заході — дощі з мокрим снігом. В деяких частинах будуть тумани.

Вітер — південно-західний, 5-10 м/с. 

Температура повітря:

  • протягом доби — 0…+5 °С,
  • у південній частині вдень — +6…+11 °С.

Погода на вихідні 20 і 21 січня

Зазначається, що в суботу, 20 січня, передбачається поступове зниження температури повітря. Також йтиме сніг замість дощу. На дорогах місцями з'явиться ожеледиця. 

Вітер — північний, 7/12 м/с.

Температура повітря:

  • протягом доби — -4…+1 °С,
  • у Криму та Приазов'ї — +3…+8 °С.

Своєю чергою в неділю, 21 січня, вночі у східних та південних областях, вдень у Криму очікується сніг та мокрий сніг. На решті території України опадів не буде.

Вітер — змінних напрямків, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі — -10...-5 °С,
  • вдень — -4...+1 °С, у південній частині та в Криму — -1…+4 °С.

Нагадаємо, 15 січня в Одесі відчутно потепліє. Очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря подекуди буде підійматися до +8 °C,  морська вода +4…+ 5 °C.

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