Погода в Україні 15-21 січня — детальний прогноз від Метеопрог

Люди на вулиці взимку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

До кінця другої половини січня передбачається поступове підвищення температури повітря у більшості регіонів України. З невеликою періодичністю очікуються сніг, мокрий сніг та дощі.

Про погоду на 15-21 січня розповів синоптик Метеопрог Ігор Кібальчич.

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Погода в Україні 15 січня

Завтра, 15 січня, в більшості областей України випаде сніг, місцями помірний. У Криму та Приазов'ї йтиме мокрий сніг та дощ. В Карпатах своєю чергою випаде багато снігу.

Також у більшості регіонах на дорогах буде ожеледиця. Вітер — переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Погода у Києві на наступний тиждень. Фото: Метеопрог

Температура повітря:

вночі — -10...-5 °С, в Криму та на узбережжі морів — близько 0 °С;

вдень — -3...+2 °С, в Криму та Одеській області — +2...+7 °С.

Погода в Україні 16 січня

"У вівторок, 16 січня, хвильове збурення на холодному фронті спричинить помірні, місцями значні опади в центральних, південних, східних та Сумській областях. У Криму, Приазов'ї та на Донбасі переважно дощі. У західних областях невеликий сніг. Подекуди в Україні тумани", — зазначив синоптик.

Вітер — західний — 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-17 м/с.

Температура повітря:

вночі -4...+1 °С,

вдень на Лівобережжі — -1...+4 °С, на решті території — 0...-5 °С.

Погода в Україні 17 січня

В середу, 14 січня, вночі передбачається невеликий сніг на півночі, сході та в Карпатах. Вдень територія України залишиться без опадів, проте на дорогах буде ожеледиця.

Вітер — південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі — -12...-7 °С, подекуди -16...-13 °С;

вдень — -7...-2 °С, у південній частині та у Криму -1...+4 °С.

Погода в Україні 18 січня

"У четвер, 18 січня, у західних та північних областях очікуються помірні опади у вигляді снігу, мокрого з снігу, з переходом у дощ. Місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. На решті країни без істотних опадів", — наголосив фахівець.

Вітер — південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень місцями пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря:

вночі — -9...-4 °С,

вдень -1…+4 °С, на заході та півдні — +3…+8 °С.

Погода в Україні 19 січня

У п'ятницю, 19 січня, буде нестабільна погода. Також йтимуть дощі, на заході — дощі з мокрим снігом. В деяких частинах будуть тумани.

Вітер — південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

протягом доби — 0…+5 °С,

у південній частині вдень — +6…+11 °С.

Погода на вихідні 20 і 21 січня

Зазначається, що в суботу, 20 січня, передбачається поступове зниження температури повітря. Також йтиме сніг замість дощу. На дорогах місцями з'явиться ожеледиця.

Вітер — північний, 7/12 м/с.

Температура повітря:

протягом доби — -4…+1 °С,

у Криму та Приазов'ї — +3…+8 °С.

Своєю чергою в неділю, 21 січня, вночі у східних та південних областях, вдень у Криму очікується сніг та мокрий сніг. На решті території України опадів не буде.

Вітер — змінних напрямків, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі — -10...-5 °С,

вдень — -4...+1 °С, у південній частині та в Криму — -1…+4 °С.

Нагадаємо, 15 січня в Одесі відчутно потепліє. Очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря подекуди буде підійматися до +8 °C, морська вода +4…+ 5 °C.