Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода Синоптики назвали, где завтра будет самая холодная погода в Украине

Синоптики назвали, где завтра будет самая холодная погода в Украине

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 23:49
Прогноз погоды в Украине на завтра 8 февраля от Укргидрометцентра и Натальи Диденко
Снежная погода. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 8 февраля, ожидается с осадками и морозами. Синоптики также предупреждают о тумане и гололеде. Кроме того, уже вскоре прогнозируется значительное похолодание, однако оно продлится недолго.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогнозы Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на 8 февраля от Укргидрометцентра

В течение суток будет облачно. В северной части страны и большинстве центральных областей ожидается небольшой снег. Температура воздуха ночью и днем будет -4...-9 °C. На остальной территории синоптики прогнозируют умеренный снег, а на востоке, юго-востоке, Полтавщине и Закарпатье с дождем. В то же время в большинстве южных областей осадков не предвидится.

Прогноз погоди в Україні на 8 лютого
Погода в Украине 8 февраля. Фото: Укргидрометцентр

В Карпатах и Прикарпатье возможно налипание мокрого снега, а в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях — туман и гололед. Температура воздуха в течение суток -4...+1 °C, днем на Закарпатье и крайнем юге +1...+6 °C.

Ветер будет северного и северо-западного направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.

Опасное метеорологическое явление

Синоптики объявили в Украине первый уровень опасности из-за гололеда на дорогах, налипания мокрого снега в Карпатах и Прикарпатье, а также тумана в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях.

Погода в Україні 8 лютого
Первый уровень опасности в Украине 8 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на завтра от Наталки Диденко

Синоптик предупредила, что завтра в Украину начнет заходить более холодный воздух. На севере вечером температура воздуха снизится до -6...-9 °C. В течение суток возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.

Прогноз погоди в Україні на 8 лютого
Температура воздуха в Украине 8 февраля. Фото: Meteopost

Кроме того, на дорогах и тротуарах возможно образование гололеда.

Температура воздуха будет -4...-7 °C, а вечером — до -9 °C.

"В течение 9-11 февраля в Украину снова зайдет новая порция морозов. Похолодание вытолкнется потеплением уже 12-го февраля", — рассказала Диденко.

null
Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области завтра возможны небольшие осадки и налипание мокрого снега. Синоптики также предупредили о тумане и гололеде.

Ранее в Харькове показали, как коммунальщики борются с непогодой и гололедом.

погода Укргидрометцентр Украина Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации