Прогноз погоды в Украине на завтра 8 февраля от Укргидрометцентра и Натальи Диденко

Синоптики назвали, где завтра будет самая холодная погода в Украине
Погода в Украине завтра, 8 февраля, ожидается с осадками и морозами. Синоптики также предупреждают о тумане и гололеде. Кроме того, уже вскоре прогнозируется значительное похолодание, однако оно продлится недолго.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогнозы Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко.
Прогноз погоды в Украине на 8 февраля от Укргидрометцентра
В течение суток будет облачно. В северной части страны и большинстве центральных областей ожидается небольшой снег. Температура воздуха ночью и днем будет -4...-9 °C. На остальной территории синоптики прогнозируют умеренный снег, а на востоке, юго-востоке, Полтавщине и Закарпатье с дождем. В то же время в большинстве южных областей осадков не предвидится.
В Карпатах и Прикарпатье возможно налипание мокрого снега, а в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях — туман и гололед. Температура воздуха в течение суток -4...+1 °C, днем на Закарпатье и крайнем юге +1...+6 °C.
Ветер будет северного и северо-западного направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.
Опасное метеорологическое явление
Синоптики объявили в Украине первый уровень опасности из-за гололеда на дорогах, налипания мокрого снега в Карпатах и Прикарпатье, а также тумана в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях.
Прогноз погоды на завтра от Наталки Диденко
Синоптик предупредила, что завтра в Украину начнет заходить более холодный воздух. На севере вечером температура воздуха снизится до -6...-9 °C. В течение суток возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.
Кроме того, на дорогах и тротуарах возможно образование гололеда.
Температура воздуха будет -4...-7 °C, а вечером — до -9 °C.
"В течение 9-11 февраля в Украину снова зайдет новая порция морозов. Похолодание вытолкнется потеплением уже 12-го февраля", — рассказала Диденко.
Напомним, в Одесской области завтра возможны небольшие осадки и налипание мокрого снега. Синоптики также предупредили о тумане и гололеде.
Ранее в Харькове показали, как коммунальщики борются с непогодой и гололедом.
Читайте Новини.LIVE!