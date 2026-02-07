Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Погода Синоптики назвали, де завтра буде найхолодніша погода в Україні

Синоптики назвали, де завтра буде найхолодніша погода в Україні

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 23:49
Прогноз погоди в Україні на завтра 8 лютого від Укргідрометцентру та Наталки Діденко
Сніжна погода. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 8 лютого, очікується з опадами та морозами. Синоптики також попереджають про туман та ожеледь. Крім того, вже незабаром прогнозується значне похолодання, однак воно триватиме недовго.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогнози Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди в Україні на 8 лютого від Укргідрометцентру

Упродовж доби буде хмарно. У північній частині країни та більшості центральних областей очікується невеликий сніг. Температура повітря вночі та вдень буде -4...-9 °C. На решті території синоптики прогнозують помірний сніг, а на сході, південному сході, Полтавщині та Закарпатті з дощем. Водночас у більшості південних областей опадів не передбачається. 

Прогноз погоди в Україні на 8 лютого
Погода в Україні 8 лютого. Фото: Укргідрометцентр

У Карпатах та Прикарпатті можливе налипання мокрого снігу, а у східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях — туман та ожеледь. Температура повітря протягом доби -4...+1 °C, вдень на Закарпатті та крайньому півдні +1...+6 °C. 

Вітер буде північного та північно-західного напрямків зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Небезпечне метеорологічне явище 

Синоптики оголосили в Україні перший рівень небезпечності через ожеледицю на дорогах, налипання мокрого снігу в Карпатах та Прикарпатті, а також туман у східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях.

Погода в Україні 8 лютого
Перший рівень небезпечності в Україні 8 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на завтра від Наталки Діденко

Синоптик попередила, що завтра до України почне заходити холодніше повітря. На півночі ввечері температура повітря знизиться до -6...-9 °C. Упродовж доби можливі опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

Прогноз погоди в Україні на 8 лютого
Температура повітря в Україні 8 лютого. Фото: Meteopost

Крім того, на дорогах та тротуарах можливе утворення ожеледиці. 

Температура повітря буде -4...-7 °C, а ввечері — до -9 °C.

"Впродовж 9-11 лютого в Україну знову зайде нова порція морозів. Похолодання виштовхнеться потеплінням вже 12-го лютого", — розповіла Діденко.

null
Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Одещині завтра можливі невеликі опади та налипання мокрого снігу. Синоптики також попередили про туман та ожеледицю.

Раніше у Харкові показали, як комунальники борються із негодою та ожеледицею.

погода Укргідрометцентр Україна Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації