Прогноз погоди в Україні на завтра 8 лютого від Укргідрометцентру та Наталки Діденко

Погода в Україні завтра, 8 лютого, очікується з опадами та морозами. Синоптики також попереджають про туман та ожеледь. Крім того, вже незабаром прогнозується значне похолодання, однак воно триватиме недовго.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогнози Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко.

Прогноз погоди в Україні на 8 лютого від Укргідрометцентру

Упродовж доби буде хмарно. У північній частині країни та більшості центральних областей очікується невеликий сніг. Температура повітря вночі та вдень буде -4...-9 °C. На решті території синоптики прогнозують помірний сніг, а на сході, південному сході, Полтавщині та Закарпатті з дощем. Водночас у більшості південних областей опадів не передбачається.

У Карпатах та Прикарпатті можливе налипання мокрого снігу, а у східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях — туман та ожеледь. Температура повітря протягом доби -4...+1 °C, вдень на Закарпатті та крайньому півдні +1...+6 °C.

Вітер буде північного та північно-західного напрямків зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Небезпечне метеорологічне явище

Синоптики оголосили в Україні перший рівень небезпечності через ожеледицю на дорогах, налипання мокрого снігу в Карпатах та Прикарпатті, а також туман у східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях.

Прогноз погоди на завтра від Наталки Діденко

Синоптик попередила, що завтра до України почне заходити холодніше повітря. На півночі ввечері температура повітря знизиться до -6...-9 °C. Упродовж доби можливі опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

Крім того, на дорогах та тротуарах можливе утворення ожеледиці.

Температура повітря буде -4...-7 °C, а ввечері — до -9 °C.

"Впродовж 9-11 лютого в Україну знову зайде нова порція морозів. Похолодання виштовхнеться потеплінням вже 12-го лютого", — розповіла Діденко.

