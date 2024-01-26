Погода в Украине в пятницу, 26 января — где заснежит и заштормит

Люди идут по улице под снегопадом и ветром. Фото: EPA

Погода в Украине в пятницу, 26 января, будет штормовой. Так, украинцев заметет мокрым снегом, кое-где с дождем. Также во Львовской, Ровенской, Тернопольской и других областях может быть налипание мокрого снега, а в Карпатах ожидается вьюга. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра в ряде регионов. Температура воздуха в течение дня будет колебаться -2...+3 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 26 января

В Укргидрометцентре прогнозируют, что в пятницу, 26 января, будет падать мокрый снег и дождь, на западе местами будет налипание мокрого снега, на юго-востоке гололед. Дороги, кроме южных областей, покроет гололедица.

"Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в западных, Одесской, местами в Винницкой и Житомирской областях порывы 15-20 м/с", — сообщают синоптики.

Температура воздуха:

в течение дня -2...+3 °C, днем в Одесской области и Крыму +1...+6 °C;

в Карпатах ночью и днем -2...-7 °C;

в Киеве в течение суток 0...+2 °C.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 26 января. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасности

Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра до 15-20 м/с сегодня, 26 января, в западных и Одесской областях. В Карпатах ожидается вьюга. Объявлен I уровень опасности.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 26 января. Фото: Укргидрометцентр

Кроме того, в пятницу, 26 января, прогнозируется значительная снеголавинная опасность III уровня на высокогорье Ивано-Франковской области и умеренная угроза II уровня на высокогорье Закарпатской.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и больших лавин. ‼️Упорно советуем воздержаться от походов на высокогорье!" — говорится в сообщении.

Прогноз снеголавинной опасности в Украине сегодня, 26 января. Фото: Укргидрометцентр

Также 25-29 января возможны резкие колебания уровней воды на участке Верхнего Днепра Неданчичи-Днепровское, устьевом участке Припяти в зоне ЧАЭС, участке Десны Моровск-Летки в Киевской и Черниговской областях, а также на Верхнем Днепре (в пределах страны). Объявлены I и II уровни опасности.

На реках суббассейна Припяти тоже повысится уровень воды 25-26 января. Кроме того, постепенное повышение уровня воды ожидается на отдельных реках суббассейна Западного Буга во Львовской и Волынской областях, а также в верховье Стира (приток Припяти). Сообщают о I уровне опасности — желтый.

Прогноз опасных гидрологических явлений в Украине сегодня, 26 января. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 26 января

По словам народного синоптика Наталки Диденко, согласно карте в пятницу, 26 января, штормовые порывы ветра до 15-20 м/с возможны в западных, Житомирской, Винницкой, Одесской областях и части Крыма.

Карта штормовых порывов ветра в Европе. Фото: facebook.com/tala.didenko

Диденко прогнозирует дождь и мокрый снег по всей Украине. Столбики термометров покажут -3...+3 °C в течение дня, в Киеве ожидается около 0 °C.

"В дальнейшем ожидается небольшое похолодание. Избегайте луж, сосульок с крыш и фальшивых людей и новостей", — добавила синоптик.

Напомним, что специалисты смоделировали сценарий для человечества — что ждет Землю, если весь кислород исчезнет всего на 5 секунд. Жуткое видео кислородного апокалипсиса появилось в социальных сетях, его записал пользователь TikTok, по имени Томас Маллиган, известный своими видео о космосе, технологиях, будущем и научных деятелях.