Погода в Україні в п'ятницю, 26 січня — де засніжить та заштормить

Люди йдуть вулицею під снігопадом та вітром. Фото: EPA

Погода в Україні в п'ятницю, 26 січня, буде штормовою. Так, українців замете мокрим снігом, подекуди з дощем. Також у Львівській, Рівненській, Тернопільській та інших областях може бути налипання мокрого снігу, а в Карпатах очікується хуртовина. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру в низці регіонів. Температура повітря упродовж дня коливатиметься -2...+3 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 26 січня

В Укргідрометцентрі прогнозують, що в п'ятницю, 26 січня, падатиме мокрий сніг та дощ, на заході подекуди буде налипання мокрого снігу, на південному сході — ожеледь. Дороги, крім південних областей, вкриє ожеледиця.

"Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у західних, Одеській, місцями у Вінницькій та Житомирській областях пориви 15-20 м/с", — повідомляють синоптики.

Температура повітря:

упродовж дня -2...+3 °C, вдень в Одеській області та в Криму +1...+6 °C;

в Карпатах вночі та вдень -2...-7 °C;

у Києві протягом доби 0...+2 °C.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 26 січня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпеку

Синоптики попереджають про сильні пориви вітру до 15-20 м/с сьогодні, 26 січня, у західних та Одеській областях. У Карпатах очікується хуртовина. Оголошено I рівень небезпеки.

Прогноз небезпечної погоди в Україні сьогодні, 26 січня. Фото: Укргідрометцентр

Крім того, в п'ятницю, 26 січня, прогнозують значну сніголавинну небезпеку III рівня на високогір'ї Івано-Франківської області та помірну загрозу II рівня на високогір'ї Закарпатської.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. ‼️Наполегливо радимо утриматись від походів на високогір'я!" — йдеться в повідомленні.

Прогноз сніголавинної небезпеки в Україні сьогодні, 26 січня. Фото: Укргідрометцентр

Також 25-29 січня можливі різкі коливання рівнів води на ділянці Верхнього Дніпра Неданчичі-Дніпровське, пригирловій ділянці Прип'яті в зоні ЧАЕС, ділянці Десни Морівськ-Літки у Київській та Чернігівській областях, а також на Верхньому Дніпрі (в межах країни). Оголошено I та II рівні небезпеки.

На річках суббасейну Прип'яті теж підвищиться рівень води 25-26 січня. Крім того, поступове підвищення рівнів води очікується на окремих річках суббасейну Західного Бугу у Львівській та Волинській областях, а також у верхів'ї Стира (притока Прип'яті). Повідомляють про I рівень небезпеки — жовтий.

Прогноз небезпечних гідрологічних явищ в Україні сьогодні, 26 січня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 26 січня

За словами народної синоптикині Наталки Діденко, згідно з картою в п'ятницю, 26 січня, штормові пориви вітру до 15-20 м/с ймовірні в західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській областях та частині Криму.

Мапа штормових поривів вітру в Європі. Фото: facebook.com/tala.didenko

Діденко прогнозує дощ та мокрий сніг по всій Україні. Стовпчики термометрів покажуть -3...+3 °C протягом дня, у Києві очікується близько 0 °C.

"Надалі очікується невелике похолодання. Уникайте калюж, бурульок з дахів і фальшивих людей та новин", — додала синоптикиня.

Нагадаємо, що фахівці змоделювали сценарій для людства — що чекає на Землю, якщо весь кисень зникне всього на 5 секунд. Моторошне відео кисневого апокаліпсиса з'явилося у соціальних мережах, його записав користувач TikTok, на ім'я Томас Малліган, що відомий своїми відео про космос, технології, майбутнє і наукових діячів.