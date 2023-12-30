Прогноз погоды в Украине - 30.12.2023

Люди на прогулке во время снега. Фото: Новости.

Погода в Украине, 29 декабря, облачно с прояснениями. В большинстве случаев без осадков, лишь в Карпатском регионе ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

Читайте также:

Предупреждение от Укргидрометцентра

Синоптики предупреждают об увеличении уровня воды до 10 см в сутки на притоке Десны.

"На протяжении 29 декабря - 2 января в результате прохождения тало-дождевого паводка, на притоке Десны р.Снов будет продолжаться рост уровней воды до 10 см в сутки с последующим затоплением поймы и превышением опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения (с. .Малый Дырчин) в Черниговском районе Черниговской области", — говорится в сообщении.

Карта опасных регионов Украины. Фото: Укргидрометцентр

Объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Украине 30 декабря

В Украине 30 декабря облачная погода.

Без осадков, лишь в Карпатском регионе небольшой дождь (ночью с мокрым снегом), днем в северной части местами небольшой дождь.

В южной части и центральных областях ночью и утром местами туман », - говорится в сообщении.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха:

ночью от +4...+1°С;

днем +4...+9 °С

в южной части и в Прикарпатье +7...+12 °С.

Погода в Украине 30 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Одессе будет облачная погода. Синоптики осадков не прогнозируют, однако с утра возможен туман.