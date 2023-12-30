Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Синоптики предупреждают об опасности — какой будет погода сегодня arrow

Синоптики предупреждают об опасности — какой будет погода сегодня

30 декабря 2023 06:00
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине - 30.12.2023
Люди на прогулке во время снега. Фото: Новости.
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине, 29 декабря, облачно с прояснениями. В большинстве случаев без осадков, лишь в Карпатском регионе ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

Читайте также:

Предупреждение от Укргидрометцентра

Синоптики предупреждают об увеличении уровня воды до 10 см в сутки на притоке Десны.

"На протяжении 29 декабря - 2 января в результате прохождения тало-дождевого паводка, на притоке Десны р.Снов будет продолжаться рост уровней воды до 10 см в сутки с последующим затоплением поймы и превышением опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения (с. .Малый Дырчин) в Черниговском районе Черниговской области", — говорится в сообщении.

Возможно, это изображение карта и текст
Карта опасных регионов Украины. Фото: Укргидрометцентр

Объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Украине 30 декабря

В Украине 30 декабря облачная погода.

Без осадков, лишь в Карпатском регионе небольшой дождь (ночью с мокрым снегом), днем в северной части местами небольшой дождь.
В южной части и центральных областях ночью и утром местами туман », - говорится в сообщении.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью от +4...+1°С;
  • днем +4...+9 °С
  • в южной части и в Прикарпатье +7...+12 °С.
Возможно, это изображение карта и текст
Погода в Украине 30 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Одессе будет облачная погода. Синоптики осадков не прогнозируют, однако с утра возможен туман.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

16 декабря 2023

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

16 декабря 2023

17:34 Демограф рассказал, какой будет численность населения Украины после окончания войны

Актуальное по теме