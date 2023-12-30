Прогноз погоди в Україні - 30.12.2023

Люди на прогулянці під час снігової погоди. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні, 29 грудня, буде хмарною з проясненнями. Здебільшого без опадів, лише у Карпатському регіоін очікується невеликий дощ з мокрим снігом. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.

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Попередження від Укргідрометцентру

Синоптики попереджають про збільшення рівня води до 10 см за добу на притоці Десни.

"Упродовж 29 грудня – 2 січня внаслідок проходження тало-дощового паводку, на притоці Десни р.Снов продовжуватиметься ріст рівнів води до 10 см за добу з подальшим затопленням заплави та перевищенням небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення (с.Великий Дирчин - с.Малий Дирчин) у Чернігівському районі Чернігівської області", — йдеться у повідомленні.

Мапа небезпечних регіонів в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Погода в Україні 30 грудня

В Україні 30 грудня буде хмарна погода.

"Без опадів, лише в Карпатському регіоні невеликий дощ (вночі з мокрим снігом), вдень у північній частині місцями невеликий дощ.

У південній частині та центральних областях вночі та вранці місцями туман", — мовиться у повідомленні.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах окремі пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

вночі від +4...+1 °С;

вдень +4...+9 °С

у південній частині та на Прикарпатті +7...+12 °С.

Погода в Україні 30 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, в Одесі зберігатиметься хмарна погода. Синоптики опадів не прогнозують, однак зранку можливий туман.