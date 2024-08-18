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Синоптики предупреждают о сильной жаре в Одессе завтра

18 августа 2024 16:46
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Одессе на завтра, 19 августа: чего ожидать
Мальчик умывается холодной водой. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Одессе завтра, 19 августа, будет весь день жаркой. В городе утром небо будет пасмурным, а уже после обеда прояснится и облака не омрачат его до конца дня. Без осадков. Температура воздуха днем поднимется до +35 °C. В Одесской области погодные условия будут способствовать очень высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 19 августа

Ночь: ночью без осадков. Температура будет составлять +23 °C. Ветер южный, 7-10 м/с.

Утро: утром тоже без осадков. Температура будет составлять +24 °C. Ветер северный, 3-10 м/с.

День: днем в Одессе сохраняется солнечная погода. Температура составляет +35 °C. Ветер северный, 2-10 м/с.

Вечер: к вечеру осадков тоже не предполагается. Температура воздуха составит +33 °C. Ветер восточный, 4-10 м/с.

Продолжительность дня: 15 час. 26 мин.
Восход — 06:01.
Запад — 19:59.

Синоптики предупреждают о сильной жаре в Одессе завтра - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 19 августа

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер южный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +16...+21 °C, днем +30...+32 °C.
  • На автодорогах области видимость добра.
Синоптики предупреждают о сильной жаре в Одессе завтра - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода на Одесчине в ближайшие несколько дней

По словам синоптиков, в результате влияния антициклона Maschal, погодные условия в ближайшие дни в Одесской области и вдоль морского побережья сохраняются без существенных изменений. Осадков нельзя ожидать, а температурный фон остается высоким. Ночью +19...24 °C, а дневные максимальные значения будут достигать +30...+35 °C. Сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности (5 класс). Температура морской воды +22...23°C. Легкое волнение моря.

Синоптики предупреждают о сильной жаре в Одессе завтра - фото 3
График прогноза по Одесской области. Фото: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Погода в Украине 19 августа

В понедельник, 19 августа, в Украине погода будет переменной. Осадков не ожидается. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью будет +10...+15 °С, а днем +24...+29 °С .

В Закарпатье и в южной части ночью +15...+20 °С, а днем +27...+36 °С .

Синоптики предупреждают о сильной жаре в Одессе завтра - фото 3
Подробный прогноз погоды по Украине. Фото: скриншот

 

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