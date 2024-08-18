Прогноз погоди в Одесі на завтра, 19 серпня: чого очікувати

Хлопчик умивається холодною водою. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі завтра, 19 серпня, буде весь день спекотною. В місті зранку небо буде похмурим, а вже по обіді розпогодиться і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Температура повітря вдень підвищиться до +35 °C. На Одещині погодні умови сприятимуть дуже високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі 19 серпня

Ніч: вночі без опадів. Температура становитиме +23 °C. Вітер південний, 7 м/с.

Ранок: зранку теж без опадів. Температура становитиме +24 °C. Вітер північний, 3 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься сонячна погода. Температура становитиме +35 °C. Вітер північний, 2 м/с.

Вечір: на вечір опадів теж не передбачається. Температура повітря буде +33 °C. Вітер східний, 4 м/с.

Тривалість дня: 15 год. 26 хв.

Схід — 06:01.

Захід — 19:59.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 19 серпня

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі +16...+21 °C, вдень +30...+32 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода на Одещині наступні кілька днів

За словами синоптиків, внаслідок впливу антициклону Maschal, погодні умови найближчими днями на Одещині та вздовж морського узбережжя зберігаються без істотних змін. Опадів не слід очікувати, а температурний фон залишається високим. Вночі +19...24 °C, а денні максимальні значення сягатимуть +30...+35 °C. Зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки (5-й клас). Температура морської води +22...23 °C. Легке хвилювання моря.

Графік прогнозу по Одещині. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Погода в Україні 19 серпня

У понеділок, 19 серпня, в Україні погода буде мінливо хмарною. Опадів не очікується. Північно-західний вітер зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура вночі становитиме +10...+15 °С, а вдень +24...+29 °С.

На Закарпатті та в південній частині вночі +15...+20 °С, а вдень +27...+36 °С.