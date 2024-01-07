Люди ходят по заснеженным улицам. Фото: Новости Live

Погода в Украине 7 января будет облачной и с прояснениями. Значительных осадков не ожидается, местами небольшой снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 7 января

В северных, Волынской и Ровенской областях местами небольшой снег; температура в течение суток -7...-12°C, в Черниговской и Сумской областях местами -15...-20°C.

"На остальной территории сложные погодные условия: дождь и мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега, метель (днем в большинстве центральных и Донецкой областях значительные осадки)" , — говорится в сообщении.

Погода в Украине 7 января. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха 7 января

Температура воздуха ночью и днем +1...-4 °C

В южной части ночью без осадков, днем дождь;

температура ночью +2...+7 °C

в Крыму до +16 °C

Напомним, на Крещение некоторое время продержится теплая погода . Впрочем, в части областей 6 января пройдут дождь и мокрый снег.