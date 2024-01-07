Люди прогулюються засніженими вулицями. Фото: Новини Live

Погода в Укаїні 7 січня буде хмарною та з проясненнями. Значних опадів не очікується, місцями невеликий сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 7 січня

Зазначається, що у північних, Волинській та Рівненській областях місцями невеликий сніг; температура протягом доби -7...-12 °C, в Чернігівській та Сумській областях місцями -15...-20 °C.

"На решті території складні погодні умови: дощ та мокрий сніг, ожеледь, налипання мокрого снігу, хуртовина (вдень у більшості центральних та Донецькій областях значні опади)", — йдеться у повідомленні.

Погода в Україні 7 січня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря 7 січня

Температура повітря вночі та вдень +1...-4 °C

У південній частині вночі без опадів, вдень дощ;

температура вночі +2...+7 °C

в Криму до +16 °C

Нагадаємо, на Водохреще деякий час протримається тепла погода. Втім, у частині областей 6 січня пройдуть дощ та мокрий сніг.