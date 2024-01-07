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Синоптики попереджають про складні погодні умови — до чого готуватися українцям

7 січня 2024 06:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 7 січня
Люди прогулюються засніженими вулицями. Фото: Новини Live
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Укаїні 7 січня буде хмарною та з проясненнями. Значних опадів не очікується, місцями невеликий сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 7 січня

Зазначається, що у північних, Волинській та Рівненській областях місцями невеликий сніг; температура протягом доби -7...-12 °C, в Чернігівській та Сумській областях місцями -15...-20 °C.

"На решті території складні погодні умови: дощ та мокрий сніг, ожеледь, налипання мокрого снігу, хуртовина (вдень у більшості центральних та Донецькій областях значні опади)", — йдеться у повідомленні.

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Погода в Україні 7 січня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря 7 січня

Температура повітря вночі та вдень +1...-4 °C

  • У південній частині вночі без опадів, вдень дощ;
  • температура вночі +2...+7 °C 
  • в Криму до +16 °C 

Нагадаємо, на Водохреще деякий час протримається тепла погода. Втім, у частині областей 6 січня пройдуть дощ та мокрий сніг.

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