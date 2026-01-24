Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода Синоптики предостерегают украинцев — какая погода будет завтра

Синоптики предостерегают украинцев — какая погода будет завтра

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 22:48
Прогноз погоды в Украине на 25 января — Диденко и Укргидрометцентр сделали предупреждение
Зима в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине 25 января ожидается облачная погода с осадками разной интенсивности. В большинстве регионов пройдет небольшой снег, а на юге и западе - с дождем.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на 25 января от Укргидрометцентра

В западных областях, а также в Одесской и Николаевской областях днем, а также ночью на Закарпатье, возможны гололед и налипание мокрого снега. На всей территории страны на дорогах сохранится гололедица.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха на северо-востоке и востоке Украины ночью составит -12...-17 °C, днем -7...-12 °C. На юге и западе ночью ожидается -3...-8 °C, днем - от -4 °C до +1 °C. На Закарпатье, Одесской области и в Крыму ночью около 0 °C, днем +1...+6 °C. На остальной территории страны температура ночью будет колебаться в пределах -8...-13 °C, днем - -4...-9 °C.

Прогноз погоди в Україні 25 січня
Карта погоды на 25 января. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине на 25 января от Диденко

В большинстве регионов синоптик прогнозирует снег и мокрый снег, а на юге и западе местами возможны осадки с дождем.

Ветер преимущественно восточных направлений, порывистый, что может усиливать ощущение холода. Температура воздуха ночью составит -6...-12 °C, на севере местами снижение до -12...-15 °C. Днем столбики термометров будут показывать -2...-7 °C, а в южных и западных областях будет на 3-5 °C теплее.

В Киеве 25 января ожидается периодический снег. На дорогах сохранится гололедица, поэтому водителям и пешеходам следует быть осторожными. В ночные часы температура в столице опустится примерно до -10 °C, днем - около -5 °C.

Ранее синоптики предупредили жителей Киева и области об опасных погодных явлениях.

А также гололед на дорогах и туман прогнозируют завтра в Одессе.

Укргидрометцентр Украина Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации