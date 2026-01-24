Прогноз погоды в Украине на 25 января — Диденко и Укргидрометцентр сделали предупреждение

Зима в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине 25 января ожидается облачная погода с осадками разной интенсивности. В большинстве регионов пройдет небольшой снег, а на юге и западе - с дождем.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

Реклама

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на 25 января от Укргидрометцентра

В западных областях, а также в Одесской и Николаевской областях днем, а также ночью на Закарпатье, возможны гололед и налипание мокрого снега. На всей территории страны на дорогах сохранится гололедица.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха на северо-востоке и востоке Украины ночью составит -12...-17 °C, днем -7...-12 °C. На юге и западе ночью ожидается -3...-8 °C, днем - от -4 °C до +1 °C. На Закарпатье, Одесской области и в Крыму ночью около 0 °C, днем +1...+6 °C. На остальной территории страны температура ночью будет колебаться в пределах -8...-13 °C, днем - -4...-9 °C.

Карта погоды на 25 января. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине на 25 января от Диденко

В большинстве регионов синоптик прогнозирует снег и мокрый снег, а на юге и западе местами возможны осадки с дождем.

Ветер преимущественно восточных направлений, порывистый, что может усиливать ощущение холода. Температура воздуха ночью составит -6...-12 °C, на севере местами снижение до -12...-15 °C. Днем столбики термометров будут показывать -2...-7 °C, а в южных и западных областях будет на 3-5 °C теплее.

В Киеве 25 января ожидается периодический снег. На дорогах сохранится гололедица, поэтому водителям и пешеходам следует быть осторожными. В ночные часы температура в столице опустится примерно до -10 °C, днем - около -5 °C.

Ранее синоптики предупредили жителей Киева и области об опасных погодных явлениях.

А также гололед на дорогах и туман прогнозируют завтра в Одессе.