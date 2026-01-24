Відео
Синоптики застерігають українців — яка погода буде завтра

Синоптики застерігають українців — яка погода буде завтра

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 22:48
Прогноз погоди в Україні на 25 січня — Діденко та Укргідрометцентр зробили попередження
Зима в Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні 25 січня очікується хмарна погода з опадами різної інтенсивності. У більшості регіонів пройде невеликий сніг, а на півдні та заході — з дощем.

Про це повідомляють Укргідрометцентр і синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні на 25 січня від Укргідрометцентру

У західних областях, а також в Одеській і Миколаївській областях удень, а також вночі на Закарпатті, можливі ожеледь та налипання мокрого снігу. На всій території країни на дорогах збережеться ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря на північному сході та сході України вночі становитиме -12…-17 °C, вдень -7…-12 °C. На півдні та заході вночі очікується -3…-8 °C, вдень — від -4 °C до +1 °C. На Закарпатті, Одещині та в Криму вночі близько 0 °C, вдень +1…+6 °C. На решті території країни температура вночі коливатиметься в межах -8…-13 °C, вдень — -4…-9 °C.

Прогноз погоди в Україні 25 січня
Карта погоди на 25 січня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні на 25 січня від Діденко

У більшості регіонів синоптик прогнозує сніг та мокрий сніг, а на півдні та заході місцями можливі опади з дощем.

Вітер переважно східних напрямків, поривчастий, що може посилювати відчуття холоду. Температура повітря вночі становитиме -6…-12 °C, на півночі місцями зниження до -12…-15 °C. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть -2…-7 °C, а в південних та західних областях буде на 3-5 °C тепліше.

У Києві 25 січня очікується періодичний сніг. На дорогах збережеться ожеледиця, тож водіям і пішоходам слід бути обережними. У нічні години температура в столиці опуститься приблизно до -10 °C, вдень — близько -5 °C.

Раніше синоптики попередили мешканців Києва та області про небезпечні погодні явища.

А також ожеледь на дорогах та туман прогнозують завтра в Одесі.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
