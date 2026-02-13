Видео
Видео

Синоптики предупредили о погоде, которая испортит выходные

Синоптики предупредили о погоде, которая испортит выходные

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 18:34
Прогноз погоды в Украине на 14 февраля — где будет потепление
Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 14 февраля, погоду в Украине будут определять атмосферные фронты, которые будут поступать с юга. Из-за них в южных регионах, восточных областях и в большинстве центральной части страны ожидается погрешение погоды в виде дождя.

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на данные от синоптиков Укргидрометцентра.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине в субботу 14 февраля

Синоптики прогнозируют, что на Закарпатье и Прикарпатье будет ночью дождь, местами он может смешиваться с мокрым снегом. На остальной территории сутки пройдут без существенных осадков.

В ночное время и в первой половине дня в северных областях, в большинстве западных и центральных регионов, а также на Харьковщине прогнозируют также сильный туман.

null
Предупреждение о туманах и гололеде. Фото: Укргидрометцентр

По прогнозу, видимость в тумане может снижаться до 200-500 м, что соответствует I уровню опасности (желтому).

Также синоптики предупредили, что ночью на дорогах, за исключением юга и юго-востока, местами возможна гололедица.

В субботу, 14 февраля, ветер будет преимущественно северо-западный, а в восточных областях - юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. Температурный фон по стране ночью будет колебаться от +3°C до -2°C, днем воздух прогреется до +5°C. На Закарпатье и на юге ночь будет теплее. Там отметки термометра будут показывать ночью в пределах +1...+6°C, а днем ожидается +4...+9°C. В Крыму дневная температура может достигать +12°C.

null
Температурная карта Украины на 14 февраля. Фото: Укргидрометцентр

На Киевщине и в столице 14 февраля будет преобладать облачная погода без осадков. Ночью и до обеда сохранится туман, а по области на дорогах местами возможна гололедица.

Ветер в столице будет северо-западный, 7-12 м/с. В Киевской области ночью прогнозируют от +3°C до -1°C, днем слегка потеплеет до 0...+5°C. В Киеве ночью будет +0...+2°C, днем - +2...+4°C.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила об опасных погодных явлениях на фоне потепления.

А в Луцке недавно пострадал человек из-за обвала льда.

Также читайте объяснение ученых, почему в Украине резко исчезли снегири.

Дарина Мороз
Автор:
Дарина Мороз
