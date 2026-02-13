Прогноз погоди в Україні на 14 лютого — де буде потепління

Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 14 лютого, погоду в Україні визначатимуть атмосферні фронти, що надходитимуть із півдня. Через них у південних регіонах, східних областях і в більшості центральної частини країни очікується погрішення погоди у вигляді дощу.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на дані від синоптиків Укргідрометцентру.

Прогноз погоди в Україні у суботу 14 лютого

Синоптики прогнозують, що на Закарпатті та Прикарпатті буде вночі дощ, місцями він може змішуватися з мокрим снігом. На решті території доба мине без істотних опадів.

У нічний час і в першій половині дня в північних областях, у більшості західних і центральних регіонів, а також на Харківщині прогнозують також сильний туман.

Попередження про тумани та ожеледицю. Фото: Укргідрометцентр

За прогнозом, видимість у тумані може знижуватися до 200–500 м, що відповідає I рівню небезпечності (жовтому).

Також синоптики попередили, що вночі на дорогах, за винятком півдня та південного сходу, місцями можлива ожеледиця.

У суботу, 14 лютого, вітер буде переважно північно-західний, а в східних областях — південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Температурний фон по країні вночі коливатиметься від +3°C до -2°C, удень повітря прогріється до +5°C. На Закарпатті та на півдні ніч буде теплішою. Там позначки термометра показуватимуть вночі в межах +1...+6°C, а вдень очікується +4...+9°C. У Криму денна температура може сягати +12°C.

Температурна карта України на 14 лютого. Фото: Укргідрометцентр

На Київщині та в столиці 14 лютого переважатиме хмарна погода без опадів. Уночі та до обіду збережеться туман, а по області на дорогах подекуди можлива ожеледиця.

Вітер в столиці буде північно-західний, 7–12 м/с. У Київській області вночі прогнозують від +3°C до -1°C, удень злегка потепліє до 0...+5°C. У Києві вночі буде +0...+2°C, удень — +2...+4°C.

