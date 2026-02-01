Прогноз погоды в Украине на сегодня 1 февраля

Женщина на улице зимой. Фото: УНИАН

В Украине резко изменилась погода на мощный холод. В то же время сегодня, 1 февраля, осадков не предвидится. Местами температура воздуха составит -17°С.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Ventusky.

Погода в Украине 1 февраля

В этом году февраль начался с настоящих морозов. В частности, в Киеве и области будет холодно, но сухо.

В большинстве областей Украины температура воздуха ожидается -12...-17 °С. В южных регионах мороз не такой сильный - -4...-9 °С. На Закарпатье и в Крыму прогнозируется -1...-6 °С.

Погода в Украине 1 февраля. Фото: Ventusky

По всей территории страны осадков днем не прогнозируется, а ночью возможен снег на юго-востоке. Кроме того, на дорогах возможно образование гололеда.

Напомним, в Укргидрометцентре и синоптик Наталья Диденко также предупреждали о похолодании в Украине 1 февраля.

