Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода Синоптики предупреждают о критическом похолодании в Украине

Синоптики предупреждают о критическом похолодании в Украине

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 12:31
Прогноз погоды в Украине на сегодня 1 февраля
Женщина на улице зимой. Фото: УНИАН

В Украине резко изменилась погода на мощный холод. В то же время сегодня, 1 февраля, осадков не предвидится. Местами температура воздуха составит -17°С.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Ventusky.

Реклама
Читайте также:

Погода в Украине 1 февраля

В этом году февраль начался с настоящих морозов. В частности, в Киеве и области будет холодно, но сухо.

В большинстве областей Украины температура воздуха ожидается -12...-17 °С. В южных регионах мороз не такой сильный - -4...-9 °С. На Закарпатье и в Крыму прогнозируется -1...-6 °С.

Прогноз погоди в Україні на 1 лютого
Погода в Украине 1 февраля. Фото: Ventusky

По всей территории страны осадков днем не прогнозируется, а ночью возможен снег на юго-востоке. Кроме того, на дорогах возможно образование гололеда.

Напомним, в Укргидрометцентре и синоптик Наталья Диденко также предупреждали о похолодании в Украине 1 февраля.

Также мы рассказывали, какой будет погода в Украине на протяжении последнего месяца зимы.

погода Украина морозы февраль прогноз погоды погода в Украине
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации