Прогноз погоды в Украине на сегодня 1 февраля

Синоптики предупреждают о критическом похолодании в Украине
В Украине резко изменилась погода на мощный холод. В то же время сегодня, 1 февраля, осадков не предвидится. Местами температура воздуха составит -17°С.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Ventusky.
Погода в Украине 1 февраля
В этом году февраль начался с настоящих морозов. В частности, в Киеве и области будет холодно, но сухо.
В большинстве областей Украины температура воздуха ожидается -12...-17 °С. В южных регионах мороз не такой сильный - -4...-9 °С. На Закарпатье и в Крыму прогнозируется -1...-6 °С.
По всей территории страны осадков днем не прогнозируется, а ночью возможен снег на юго-востоке. Кроме того, на дорогах возможно образование гололеда.
Напомним, в Укргидрометцентре и синоптик Наталья Диденко также предупреждали о похолодании в Украине 1 февраля.
Также мы рассказывали, какой будет погода в Украине на протяжении последнего месяца зимы.
Читайте Новини.LIVE!