Прогноз погоди в Україні на сьогодні 1 лютого

Жінка на вулиці взимку. Фото: УНІАН

В Україні різко змінилася погода на потужний холод. Водночас сьогодні, 1 лютого, опадів не передбачається. Місцями температура повітря становитиме -17°С.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Ventusky.

Реклама

Читайте також:

Погода в Україні 1 лютого

Цього року лютий розпочався зі справжніх морозів. Зокрема, у Києві та області буде холодно, але сухо.

У більшості областях України температура повітря очікується -12...-17 °С. У південних регіонах мороз не такий сильний — -4...-9 °С. На Закарпатті та у Криму прогнозується -1...-6 °С.

Погода в Україні 1 лютого. Фото: Ventusky

По всій території країни опадів вдень не прогнозується, а вночі можливий сніг на південному сході. Крім того, на дорогах можливе утворення ожеледиці.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі та синоптик Наталка Діденко також попереджали про похолодання в Україні 1 лютого.

Також ми розповідали, якою буде погода в Україні упродовж останнього місяця зими.