Погода в Украине 3 февраля — синоптики предупредили об опасности

Снежная и холодная погода. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 3 февраля, в Украине будет холодная погода с сильными морозами до -27 °C. Поскольку над нашей страной будет антициклон, осадков завтра не предвидится.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре и синоптик Наталья Диденко.

Реклама

Читайте также:

Погода в Украине 3 февраля от Укргидрометцентра

Синоптики рассказали, что осадков завтра не предвидится, лишь в Карпатах и на Закарпатье ночью возможен небольшой снег. На дорогах местами будет гололедица, а ветер будет преобладать переменных направлений с порывами 3-8 м/с.

Погода в Украине 3 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -22...-27 °C, а днем -10...-15 °C. На Прикарпатье, юге и юго-востоке страны ночью будет -14...-19 °C, а днем -6...11 °C. В Крыму ожидается -8...-13 °C, днем -4...9 °C. А на Закарпатье 0...-5 °C.

Погода на 3 февраля от Наталки Диденко

Диденко прогнозирует, что во вторник в Украине удерживаются сильные морозы и уже ближайшей ночью ожидается -22...-28 °C. На юго-западе, юге и юго-востоке -17...-22 °C.

Карта температур 3 февраля. Фото: Метеопост

В то же время в течение дня столбики термометров будут показывать -14...-20 °C, на юге -4...-11 °C, а на Закарпатье даже около 0 °C. Осадков завтра не предвидится.

Напомним, синоптики прогнозируют во Львове опасную погоду завтра. В регионе будет сильный мороз и гололедица.

Кусачий мороз завтра ожидается также в Харькове. Кроме того, погода останется опасной из-за тумана, изморози.

