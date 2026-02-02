Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода Синоптики прогнозируют в Украине опасную погоду завтра

Синоптики прогнозируют в Украине опасную погоду завтра

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 21:01
Погода в Украине 3 февраля — синоптики предупредили об опасности
Снежная и холодная погода. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 3 февраля, в Украине будет холодная погода с сильными морозами до -27 °C. Поскольку над нашей страной будет антициклон, осадков завтра не предвидится.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре и синоптик Наталья Диденко.

Реклама
Читайте также:

Погода в Украине 3 февраля от Укргидрометцентра

Синоптики рассказали, что осадков завтра не предвидится, лишь в Карпатах и на Закарпатье ночью возможен небольшой снег. На дорогах местами будет гололедица, а ветер будет преобладать переменных направлений с порывами 3-8 м/с.

Погода в Україні 3 лютого
Погода в Украине 3 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -22...-27 °C, а днем -10...-15 °C. На Прикарпатье, юге и юго-востоке страны ночью будет -14...-19 °C, а днем -6...11 °C. В Крыму ожидается -8...-13 °C, днем -4...9 °C. А на Закарпатье 0...-5 °C.

Погода на 3 февраля от Наталки Диденко

Диденко прогнозирует, что во вторник в Украине удерживаются сильные морозы и уже ближайшей ночью ожидается -22...-28 °C. На юго-западе, юге и юго-востоке -17...-22 °C.

Погода на 3 лютого
Карта температур 3 февраля. Фото: Метеопост

В то же время в течение дня столбики термометров будут показывать -14...-20 °C, на юге -4...-11 °C, а на Закарпатье даже около 0 °C. Осадков завтра не предвидится.

Напомним, синоптики прогнозируют во Львове опасную погоду завтра. В регионе будет сильный мороз и гололедица.

Кусачий мороз завтра ожидается также в Харькове. Кроме того, погода останется опасной из-за тумана, изморози.

Украина морозы синоптик прогноз погоды осадки
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации