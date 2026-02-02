Погода в Україні 3 лютого — синоптики попередили про небезпеку

Сніжна та холодна погода. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 3 лютого, в Україні буде холодна погода із сильними морозами до -27 °C. Оскільки над нашою країною буде антициклон, опадів завтра не передбачається.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі та синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні 3 лютого від Укргідрометцентру

Синоптики розповіли, що опадів завтра не передбачається, лише в Карпатах та на Закарпатті вночі можливий невеликий сніг. На дорогах місцями буде ожеледиця, а вітер переважатиме змінних напрямків з поривами 3-8 м/с.

Погода в Україні 3 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі коливатиметься в межах -22...-27 °C, а вдень -10...-15 °C. На Прикарпатті, півдні та південному сході країни вночі буде -14...-19 °C, а вдень -6...11 °C. В Криму очікується -8...-13 °C, вдень -4...9 °C. А на Закарпатті 0...-5 °C.

Погода на 3 лютого від Наталки Діденко

Діденко прогнозує, що у вівторок в Україні втримуються сильні морози і вже найближчої ночі очікується -22...-28 °C. На південному заході, півдні та південному сході -17...-22 °C.

Карта температур 3 лютого. Фото: Метеопост

Водночас упродовж дня стовпчики термометрів показуватимуть -14...-20 °C, на півдні -4...-11 °C, а на Закарпатті навіть близько 0 °C. Опадів завтра не передбачається.

Нагадаємо, синоптики прогнозують у Львові небезпечну погоду завтра. В регіоні буде сильний мороз та ожеледиця.

Кусючий мороз завтра очікується також у Харкові. Крім того, погода залишиться небезпечною через туман, паморозь.

