Погода в Україні 3 лютого — синоптики попередили про небезпеку

Синоптики прогнозують в Україні небезпечну погоду завтра
У вівторок, 3 лютого, в Україні буде холодна погода із сильними морозами до -27 °C. Оскільки над нашою країною буде антициклон, опадів завтра не передбачається.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі та синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 3 лютого від Укргідрометцентру
Синоптики розповіли, що опадів завтра не передбачається, лише в Карпатах та на Закарпатті вночі можливий невеликий сніг. На дорогах місцями буде ожеледиця, а вітер переважатиме змінних напрямків з поривами 3-8 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься в межах -22...-27 °C, а вдень -10...-15 °C. На Прикарпатті, півдні та південному сході країни вночі буде -14...-19 °C, а вдень -6...11 °C. В Криму очікується -8...-13 °C, вдень -4...9 °C. А на Закарпатті 0...-5 °C.
Погода на 3 лютого від Наталки Діденко
Діденко прогнозує, що у вівторок в Україні втримуються сильні морози і вже найближчої ночі очікується -22...-28 °C. На південному заході, півдні та південному сході -17...-22 °C.
Водночас упродовж дня стовпчики термометрів показуватимуть -14...-20 °C, на півдні -4...-11 °C, а на Закарпатті навіть близько 0 °C. Опадів завтра не передбачається.
Нагадаємо, синоптики прогнозують у Львові небезпечну погоду завтра. В регіоні буде сильний мороз та ожеледиця.
Кусючий мороз завтра очікується також у Харкові. Крім того, погода залишиться небезпечною через туман, паморозь.
