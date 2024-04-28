Погода в Украине в воскресенье, 28 апреля — прогноз от синоптиков

Семья гуляет в парке. Фото иллюстративное: pikwizard.com

Погода в Украине в воскресенье, 28 апреля, будет переменно облачной. В восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и Крыму местами дождь, а на остальной территории без осадков.

Об этом 27 апреля сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 28 апреля

Карта с прогнозами Украинского гидрометеорологического центра

Ветер будет дуть с северо-востока, а в западных областях с юго-востока, со скоростью 5–10 метров в секунду.

Температура ночью +3...+8 °С, а в южных и восточных областях от +9 °С до +14 °С. Днем будет +16...+21 °С, а на востоке до +25 °С. В Карпатах ночью 0...+5 °С, а днем +10...+15 °С.

В Киевской области температура ночью будет +3...+8 °С, а днем +16...+21 °С. В Киеве ночью будет +6...+8 °С, а днем от +18...+20 °С. Ожидается переменная облачность, без осадков. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

Карта "Гидрологическая ситуация в Украине" от Украинского гидрометеорологического центра

В результате продолжения повышения уровней воды и удержания их на высоких отметках будет продолжаться:

на Десне и ее притоке реке Снов затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Нежинском районах (I уровень опасности — желтый), в Корюковском, Черниговском районах Черниговской области области (II уровень опасности — оранжевый);

на Верхнем Днепре (в пределах страны) затопления поймы с нарушением транспортного сообщения ряда речных сел водами Сожа (по данным ГСЧС) и Днепра в Черниговском районе Черниговской области (II уровень опасности — оранжевый).

В низовьях Днестра и на его рукаве Турунчук в результате прохождения паводковой волны с зарубежного участка, ожидается повышение уровней воды на 0,2–0,5 метра над текущими уровнями с затоплением пойменных территорий и возможным начальным затоплением сельскохозяйственных угодий приречных населенных пунктов Одесского района (I уровень опасности — желтый).

В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый).

Предупреждение о снеголавинной опасности

Карта "Снеголавинная опасность на территории Украины" от Украинского гидрометцентра

На высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается значительная (третьего уровня) снеголавинная опасность. Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Также умеренная снеголавинная опасность второго уровня ожидается на высокогорье Ивано-Франковской области. Гражданам советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозам народного синоптика, 28 апреля дожди пройдут вечером на Левобережье. В целом же на территории Украины будет "красивая сухая погода с белыми облачками и витаминным ласковым солнцем". В течение дня ожидается +17...+22 °С, а на востоке до +22...+26 °С.

В Киеве будет солнечная погода без дождей. Максимальная температура днем составит +17 °С.

Напомним, в прошлое воскресенье, 21 апреля, в Киеве из-за непогоды повалились деревья, были подтоплены улицы и подъезды, получили повреждения десятки автомобилей.

Также мы сообщали о том, что неделю назад непогода бушевала в Одессе. Из-за сильного ветра в городе упало около трех десятков деревьев, а почти десяток населенных пунктов области остался без света.