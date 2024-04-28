Погода в Украине в воскресенье, 28 апреля — прогноз от синоптиков

Синоптики рассказали, какая погода будет в Украине сегодня — где ожидается летнее тепло до +25 °С
Погода в Украине в воскресенье, 28 апреля, будет переменно облачной. В восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и Крыму местами дождь, а на остальной территории без осадков.
Об этом 27 апреля сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Какая погода будет в Украине 28 апреля
Ветер будет дуть с северо-востока, а в западных областях с юго-востока, со скоростью 5–10 метров в секунду.
Температура ночью +3...+8 °С, а в южных и восточных областях от +9 °С до +14 °С. Днем будет +16...+21 °С, а на востоке до +25 °С. В Карпатах ночью 0...+5 °С, а днем +10...+15 °С.
В Киевской области температура ночью будет +3...+8 °С, а днем +16...+21 °С. В Киеве ночью будет +6...+8 °С, а днем от +18...+20 °С. Ожидается переменная облачность, без осадков. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.
Предупреждение об опасных гидрологических явлениях
В результате продолжения повышения уровней воды и удержания их на высоких отметках будет продолжаться:
- на Десне и ее притоке реке Снов затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Нежинском районах (I уровень опасности — желтый), в Корюковском, Черниговском районах Черниговской области области (II уровень опасности — оранжевый);
- на Верхнем Днепре (в пределах страны) затопления поймы с нарушением транспортного сообщения ряда речных сел водами Сожа (по данным ГСЧС) и Днепра в Черниговском районе Черниговской области (II уровень опасности — оранжевый).
В низовьях Днестра и на его рукаве Турунчук в результате прохождения паводковой волны с зарубежного участка, ожидается повышение уровней воды на 0,2–0,5 метра над текущими уровнями с затоплением пойменных территорий и возможным начальным затоплением сельскохозяйственных угодий приречных населенных пунктов Одесского района (I уровень опасности — желтый).
В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый).
Предупреждение о снеголавинной опасности
На высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается значительная (третьего уровня) снеголавинная опасность. Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Также умеренная снеголавинная опасность второго уровня ожидается на высокогорье Ивано-Франковской области. Гражданам советуют воздержаться от походов на высокогорье.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
По прогнозам народного синоптика, 28 апреля дожди пройдут вечером на Левобережье. В целом же на территории Украины будет "красивая сухая погода с белыми облачками и витаминным ласковым солнцем". В течение дня ожидается +17...+22 °С, а на востоке до +22...+26 °С.
В Киеве будет солнечная погода без дождей. Максимальная температура днем составит +17 °С.
Напомним, в прошлое воскресенье, 21 апреля, в Киеве из-за непогоды повалились деревья, были подтоплены улицы и подъезды, получили повреждения десятки автомобилей.
Также мы сообщали о том, что неделю назад непогода бушевала в Одессе. Из-за сильного ветра в городе упало около трех десятков деревьев, а почти десяток населенных пунктов области остался без света.
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