Погода в Україні в неділю, 28 квітня — прогноз від синоптиків

Родина гуляє в парку. Фото ілюстративне: pikwizard.com

Погода в Україні у неділю, 28 квітня, буде мінливо хмарною. У східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях і Криму місцями дощ, а на решті території без опадів.

Про це 27 квітня повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта із прогнозами Українського гідрометеорологічного центру

Вітер дутиме з північного сходу, а в західних областях із південного сходу, зі швидкістю 5–10 метрів за секунду.

Температура вночі +3...+8 °С, а в південних та східних областях від +9 °С до +14 °С. Удень буде +16...+21 °С, а на сході до +25 °С. У Карпатах уночі 0...+5 °С, а вдень +10...+15 °С.

На Київщині температура вночі становитиме +3...+8 °С, а вдень +16...+21 °С. У Києві вночі буде +6...+8 °С, а вдень від +18...+20 °С. Очікується мінлива хмарність, без опадів. Північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 метрів за секунду.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

Карта "Гідрологічна ситуація в Україні" від Українського гідрометеорологічного центру

Унаслідок продовження підвищення рівнів води та утримання їх на високих позначках, триватиме:

на Десні та її притоці річці Снов затоплення заплавних територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Ніжинському районах (І рівень небезпеки — жовтий), у Корюківському, Чернігівському районах Чернігівської області області (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий);

на Верхньому Дніпрі (в межах країни) затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення ряду прирічкових сіл водами Сожу (за даними ДСНС) і Дніпра у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий).

У пониззі Дністра та на його рукаві Турунчук унаслідок добігання паводкової хвилі з зарубіжної ділянки, очікується підвищення рівнів води на 0,2–0,5 метра над поточними рівнями із затопленням заплавних територій та можливим початковим затопленням сільськогосподарських угідь прирічкових населених пунктів Одеського району Одеської області (І рівень небезпеки — жовтий).

Унаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро у старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий).

Попередження про сніголавинну небезпеку

Карта "Сніголавинна небезпека на території України" від Українського гідрометцентру

На високогір'ї східної частини Закарпатської області очікується значна (третього рівня) сніголавинна небезпека. Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Також помірна сніголавинна небезпека другого рівня очікується на високогір'ї Iвано-Франкiвської області. Громадянам радять утриматися від походів на високогір'я.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозами народного синоптика, 28 квітня дощі пройдуть лише ввечері на Лівобережжі. Загалом же на території України буде "красива суха погода із білими хмарками та вітамінним лагідним сонцем". Протягом дня очікується +17...+22 °С, а на сході до +22...+26 °С.

У Києві буде сонячна погода, без дощів. Максимальна температура вдень сягне +17 °С.

Нагадаємо, минулої неділі, 21 квітні, у Києві через негоду повалилися дерева, були підтоплені вулиці та підʼїзди, зазнали пошкоджень десятки автомобілів.

Також ми повідомляли про те, що тиждень тому негода вирувала в Одесі. Через сильний вітер у місті впало близько трьох десятків дерев, а майже десяток населених пунктів області залишився без світла.