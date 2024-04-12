Погода в Украине в пятницу, 12 апреля - прогноз от синоптиков

Дети играют на природе весной. Фото иллюстративное: pexels.com

Погода в Украине в пятницу, 12 апреля, будет облачной с прояснениями. В юго-восточных областях днем небольшие дожди и грозы, в других регионах осадков не ожидается.

Об этом 11 апреля сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта с прогнозами Украинского гидрометеорологического центра

Ветер преимущественно северо-западный будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до +8...+13 °С, а в северной и северо-западной частях Украины до +4...+9 °С. Днем потеплеет до +15...+20 °С. В южных, восточных, большинстве центральных областей и Крыму столбики термометров поднимутся до +21...+26 °С. В Карпатах ночью температура будет держаться в пределах от +3 °С до +8 °С, а днем — от +10 °С до +15 °С.

В Киевской области температура ночью будет +4...+9 °С, а днем +15...+20 °С. В Киеве ночью будет около +7...+9 °С, а днем от +17 °С до +19 °С. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. В течение суток будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

Предупреждение о пожарной опасности

Карта пожарной опасности по областям Украины от Украинского гидрометеорологического центра

По всей Украине кроме Крыма, Закарпатской, Волынской, Ровенской и Житомирской областей, будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

Карта от Украинского гидрометеорологического центра: в каких областях ожидаются опасные гидрологические явления

В результате удержания высоких уровней воды и их незначительного повышения на Десне выше Чернигова будет продолжаться:

на Десне затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области (I уровень опасности — желтый);

на Верхнем Днепре (в пределах страны) будет держаться затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда приречных сел водами Сожа (по данным ГСЧС) и Днепра в Черниговском районе Черниговской области (II уровень опасности — оранжевый).

В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый).

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозам народного синоптика, в пятницу, 12 апреля, в Украине будет тепло. Температура воздуха в течение дня составит +16...+21 °С, в Днепропетровской области — до +24 °С, на юге от +22 °С до 26 °С, а в восточных областях — от +25 °С до +27 °С.

Ветер будет дуть с северо-запада, преимущественно умеренный, а в северных областях может быть сильным.

Антициклональный характер погоды в Украине удержится — без осадков, но хвост атмосферного фронта обусловит периодические дожди на юго-востоке, Приазовье и в Крыму.

В Киеве 12 апреля жары не будет. Ожидается весенняя погода: без осадков и +18 °С.

"Поскольку ночью, утром и вечером значительно свежее, минимально предполагается +8...11 °С, то плащ наденьте — носить в руках не придется" , — рекомендует Наталка Диденко.

Напомним, недавно одесситы наблюдали над городом солнечный нимб. Такое необычное явление может свидетельствовать об изменениях погоды и называется солнечным гало.

А во Львове во вторник, 9 апреля, зафиксировали температурный рекорд. Там днем воздух прогрелся до +25,8 °С. В последний раз такое тепло в апреле во Львове было в 1986 году. Тогда днем столбики термометров поднялись до +24,7 °С.