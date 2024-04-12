Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Синоптики рассказали, какая погода будет в Украине сегодня — где ожидаются грозы arrow

Синоптики рассказали, какая погода будет в Украине сегодня — где ожидаются грозы

12 апреля 2024 06:00
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Погода в Украине в пятницу, 12 апреля - прогноз от синоптиков
Дети играют на природе весной. Фото иллюстративное: pexels.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Погода в Украине в пятницу, 12 апреля, будет облачной с прояснениями. В юго-восточных областях днем небольшие дожди и грозы, в других регионах осадков не ожидается.

Об этом 11 апреля сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:
Синоптики рассказали, какая погода будет в Украине сегодня, где ожидаются грозы - фото 1
Карта с прогнозами Украинского гидрометеорологического центра

Ветер преимущественно северо-западный будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до +8...+13 °С, а в северной и северо-западной частях Украины до +4...+9 °С. Днем потеплеет до +15...+20 °С. В южных, восточных, большинстве центральных областей и Крыму столбики термометров поднимутся до +21...+26 °С. В Карпатах ночью температура будет держаться в пределах от +3 °С до +8 °С, а днем — от +10 °С до +15 °С.

В Киевской области температура ночью будет +4...+9 °С, а днем +15...+20 °С. В Киеве ночью будет около +7...+9 °С, а днем от +17 °С до +19 °С. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. В течение суток будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

Предупреждение о пожарной опасности

Синоптики рассказали, какая погода будет в Украине сегодня - где ожидаются грозы - фото 2
Карта пожарной опасности по областям Украины от Украинского гидрометеорологического центра

По всей Украине кроме Крыма, Закарпатской, Волынской, Ровенской и Житомирской областей, будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

Синоптики рассказали, какая погода будет в Украине сегодня, где ожидаются грозы - фото 3
Карта от Украинского гидрометеорологического центра: в каких областях ожидаются опасные гидрологические явления

В результате удержания высоких уровней воды и их незначительного повышения на Десне выше Чернигова будет продолжаться:

  • на Десне затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области (I уровень опасности — желтый);
  • на Верхнем Днепре (в пределах страны) будет держаться затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда приречных сел водами Сожа (по данным ГСЧС) и Днепра в Черниговском районе Черниговской области (II уровень опасности — оранжевый).

В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый).

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозам народного синоптика, в пятницу, 12 апреля, в Украине будет тепло. Температура воздуха в течение дня составит +16...+21 °С, в Днепропетровской области — до +24 °С, на юге от +22 °С до 26 °С, а в восточных областях — от +25 °С до +27 °С.

Ветер будет дуть с северо-запада, преимущественно умеренный, а в северных областях может быть сильным.

Антициклональный характер погоды в Украине удержится — без осадков, но хвост атмосферного фронта обусловит периодические дожди на юго-востоке, Приазовье и в Крыму.

В Киеве 12 апреля жары не будет. Ожидается весенняя погода: без осадков и +18 °С.

"Поскольку ночью, утром и вечером значительно свежее, минимально предполагается +8...11 °С, то плащ наденьте  носить в руках не придется" , — рекомендует Наталка Диденко.

Напомним, недавно одесситы наблюдали над городом солнечный нимб. Такое необычное явление может свидетельствовать об изменениях погоды и называется солнечным гало.

А во Львове во вторник, 9 апреля, зафиксировали температурный рекорд. Там днем воздух прогрелся до +25,8 °С. В последний раз такое тепло в апреле во Львове было в 1986 году. Тогда днем столбики термометров поднялись до +24,7 °С.

погода
Наталка Диденко
синоптик
дождь
прогноз погоды
осадки
погода в Украине
ветер
апрель
температура воздуха

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб